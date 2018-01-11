На радость болельщикам: в ЛДС «Сибирь» повесили новое электронное табло

В новосибирском ледовом дворце спорта «Сибирь» появилось новое спортивное табло.


Оценить его работу поклонники хоккея смогут уже сегодня на матче «Сибири» и омского «Авангарда», который начнётся в 19:30.


Новое табло представляет собой большой экран с цветным изображением
Новое табло представляет собой большой экран с цветным изображением


Прежнее табло служило ледовому дворцу спорта с 1972 года. О его замене хоккейный клуб «Сибирь» сообщил в соцсетях 5 января после очередного домашнего матча, который закончился победой новосибирской команды. К свои постам «Сибирь» прикрепила трогательное видео, на котором табло прощается со своими болельщиками.


«Прощай. Мы были вместе и в горе, и в радости. Спасибо за всё», — говорится в подписи к видео, которое опубликовано в твиттере хоккейного клуба. 



Кроме нового основного табло в ЛДС «Сибирь» появилось дублирующее — оно меньше по размеру и расположено с противоположной стороны арены. 


Табло-дублёр
Табло-дублёр


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