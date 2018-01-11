На радость болельщикам: в ЛДС «Сибирь» повесили новое электронное табло

В новосибирском ледовом дворце спорта «Сибирь» появилось новое спортивное табло.







Оценить его работу поклонники хоккея смогут уже сегодня на матче «Сибири» и омского «Авангарда», который начнётся в 19:30.





Новое табло представляет собой большой экран с цветным изображением





Прежнее табло служило ледовому дворцу спорта с 1972 года. О его замене хоккейный клуб «Сибирь» сообщил в соцсетях 5 января после очередного домашнего матча, который закончился победой новосибирской команды. К свои постам «Сибирь» прикрепила трогательное видео, на котором табло прощается со своими болельщиками.





«Прощай. Мы были вместе и в горе, и в радости. Спасибо за всё», — говорится в подписи к видео, которое опубликовано в твиттере хоккейного клуба.





Прощай. Мы были вместе и в горе, и в радости. Спасибо за все 😞 pic.twitter.com/X7IunTc53r — Hockey Club Sibir (@hcsibir) 5 января 2018 г.





Кроме нового основного табло в ЛДС «Сибирь» появилось дублирующее — оно меньше по размеру и расположено с противоположной стороны арены.







