Одевайтесь потеплее: к выходным в Новосибирске усилятся морозы

Ночью в воскресенье будет до –28 градусов
Ночью в воскресенье будет до –28 градусов

Завтра, 13 января, Новосибирскую область ждёт северное вторжение воздушных масс — морозы усилятся.


«При довольно ощутимом ветре, в порывах до 15 м/с, морозы к воскресенью усилятся до –23…–28 градусов ночью. Днём будет до –15…–20 градусов», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Похолодание в Новосибирске началось ещё ночью — оно пришло вместе со штормовым ветром. Сегодня в городе будет –9…–11 градусов с понижением температуры.


«Сейчас мы находимся в сфере влияния проходящего циклона: он вышел из районов Средней Азии с центром на Омск и далее на Колпашево (город в Томской области. — Е.Г.). С этим циклоном были связаны осадки, метели, порывистые ветры. Дальше циклон идёт на северо-восток, и пройдёт у нас холодный атмосферный фронт. Дальше будет вторжение воздушных масс с северо-запада, с этим будет связано похолодание», — рассказал Ягудин.


12 января в Новосибирске, по информации сайта Западно-Сибирского гидрометцентра, будет облачно с прояснением, ночью небольшой снег, метель, днём в отдельных районах небольшой снег, метель. На дорогах снежные заносы, гололедица. 13 и 14 января в отдельных районах города также будут небольшой снег и метель.

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