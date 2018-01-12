Одевайтесь потеплее: к выходным в Новосибирске усилятся морозы

Ночью в воскресенье будет до –28 градусов

Завтра, 13 января, Новосибирскую область ждёт северное вторжение воздушных масс — морозы усилятся.







«При довольно ощутимом ветре, в порывах до 15 м/с, морозы к воскресенью усилятся до –23…–28 градусов ночью. Днём будет до –15…–20 градусов», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







Похолодание в Новосибирске началось ещё ночью — оно пришло вместе со штормовым ветром. Сегодня в городе будет –9…–11 градусов с понижением температуры.







«Сейчас мы находимся в сфере влияния проходящего циклона: он вышел из районов Средней Азии с центром на Омск и далее на Колпашево (город в Томской области. — Е.Г.). С этим циклоном были связаны осадки, метели, порывистые ветры. Дальше циклон идёт на северо-восток, и пройдёт у нас холодный атмосферный фронт. Дальше будет вторжение воздушных масс с северо-запада, с этим будет связано похолодание», — рассказал Ягудин.





12 января в Новосибирске, по информации сайта Западно-Сибирского гидрометцентра, будет облачно с прояснением, ночью небольшой снег, метель, днём в отдельных районах небольшой снег, метель. На дорогах снежные заносы, гололедица. 13 и 14 января в отдельных районах города также будут небольшой снег и метель.