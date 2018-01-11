За границу не пустили: новосибирские приставы отправили домой москвичку с миллионными долгами

Добровольную проверку прошли около 200 пассажиров Толмачёво

Судебные приставы подвели итоги дежурства в новосибирском аэропорту Толмачёво на новогодних каникулах. С 27 декабря 2017 по 9 января 2018 года сотрудники ведомства проверили на долги порядка 200 пассажиров.





Приставы обнаружили долги у 61 жителя Новосибирской области, но 22 туриста отказались платить долги и остались дома. «Так, мужчина, задолжавший порядка 35 000 рублей по алиментам, не смог вылететь в Объединённые Арабские Эмираты,— рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в областном управлении службы. — Другие, более дальновидные граждане, решили расстаться с долгами и воспользоваться помощью дежуривших судебных приставов. Так, неплательщица, задолжавшая по налоговым платежам, погасила порядка 49 000 рублей, чтобы встретить головокружительный Новый год в Вене. Аналогично поступил должник, собравшийся в Бангкок».





Всего жители области заплатили по долгам 263 тысячи рублей. С более крупными суммами расстались пассажиры из других регионов — один из них заплатил на месте 158 тысяч рублей. Также на праздниках приставы нашли в аэропорту жительницу Москвы, которая, по данным ведомства, намеренно пыталась выехать за пределы России из Новосибирска, полагая, что здесь её никто не проверит.





«Москвичка задолжала около 27 млн рублей. Она подумала, что у приставов в Новосибирске другая база, никто не узнает о её долгах, и она без проблем вылетит из Толмачёво за границу, но ей пришлось отправиться обратно домой», — добавили в ведомстве.





Проверка проходила добровольно, но, по словам приставов, пассажиров, у которых нашли долги, всё равно не выпустили за пределы страны — перед вылетом их остановила пограничная служба.





В декабре прошлого года приставы предупреждали должников о предстоящей акции в Толмачёво и рассказывали, как проверить наличие запрета на вылет за пределы страны.