Новосибирцам начали приходить SMS с предупреждениями о штормовом ветре
Сегодня, 11 января, в пятом часу дня новосибирцы получили от МЧС SMS-сообщения с предупреждением об опасном ветре.
Новосибирский Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на два дня — 11 и 12 января.
«Ветер уже усилился, сохранится ещё и ночью. По области порывы до 20–25 м/с, очевидно, будут метели. Ждём похолодания: к утру до 13–18 градусов, но по юго-востоку ещё сохранится 7–12 градусов», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
Завтра днём ветер ослабнет до 18–20 м/с.
В Новосибирске завтра, 12 января, температура ночью будет около
Прежде НГС.НОВОСТИ давали советы водителям, которые оказались в метель на трассе, — о типичных ошибках можно прочитать в этом материале.
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Елена Громкова
Фото Стаса Соколова