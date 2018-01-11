Новосибирцам начали приходить SMS с предупреждениями о штормовом ветре

Ветер в Новосибирске усилился сегодня во второй половине дня

Сегодня, 11 января, в пятом часу дня новосибирцы получили от МЧС SMS-сообщения с предупреждением об опасном ветре.





Новосибирский Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на два дня — 11 и 12 января.





«Ветер уже усилился, сохранится ещё и ночью. По области порывы до 20–25 м/с, очевидно, будут метели. Ждём похолодания: к утру до 13–18 градусов, но по юго-востоку ещё сохранится 7–12 градусов», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.





Завтра днём ветер ослабнет до 18–20 м/с.







В Новосибирске завтра, 12 января, температура ночью будет около –10...–12 градусов, а днём синоптики ждут –9 …–11 градусов с понижением температуры.





Скриншот с предупреждением об ухудшении погоды в Новосибирске





Прежде НГС.НОВОСТИ давали советы водителям, которые оказались в метель на трассе, — о типичных ошибках можно прочитать в этом материале.