S7 открыла продажу билетов на новый рейс в Братск

Салон Embraer 170-LR рассчитан на 78 пассажиров
Салон Embraer 170-LR рассчитан на 78 пассажиров

Авиакомпания S7 Airlines объявила о запуске рейсов из Новосибирска в Братск на узкофюзеляжных бразильских самолётах.


Регулярные рейсы из Новосибирска в Братск по четвергам и воскресеньям будут выполняться с 3 июня.


«Мы рассчитываем, что новый рейс будет востребован среди пассажиров. Время в пути из Новосибирска в Братск составит чуть более двух часов. Это возможность с комфортом путешествовать между городами Сибирского региона, чтобы навестить близких или встретиться с деловыми партнёрами», — цитируют в пресс-службе S7 Airlines коммерческого директора S7 Group Игоря Веретенникова.


По данным сайта авиакомпании, стоимость билета из Новосибирска до Братска на 3 июня — 7 тысяч 179 рублей с учётом такс и сборов.


Вылет из аэропорта Толмачёво в 5:00, прилёт в аэропорт Братска в 8:05 по местному времени. Обратный рейс из Братска вылетает в 9:10 и прибывает в Новосибирск в 10:25.


Полёты будут выполняться на самолётах Embraer 170, которые рассчитаны на перевозку 78 пассажиров, в рамках развития программы региональных авиаперевозок, уточнили в пресс-службе S7.


S7 Airlines приобрела первые бразильские узкофюзеляжные самолёты Embraer 170-LR в прошлом году у лизинговой компании, средний возраст воздушных судов — 11–12 лет.

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