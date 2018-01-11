Как за каменной стеной: на «Гагаринской» открылось кафе с позами и туалетом в сейфе
Заведение Buuza Wok открылось в конце декабря на первом этаже жилого дома на Красном проспекте, 77«б» в Центральном районе Новосибирска.
Кафе предлагает блюда смешанной кухни. Помимо традиционных бурятских бууз (по 45 рублей за штуку), здесь можно заказать жаренную в воке лапшу разных видов (от 210 рублей за порцию), шакшуку (израильская яичница с большим количеством тушёных томатов — от 220 рублей) и бефстроганов.
Как пояснили в кафе, ранее заведение работало в Томске, но потом владельцы «решили переехать в Новосибирск». О томском периоде напоминают и висящие на стене благодарственные письма, которые вручены заведению, судя по всему, за помощь в организации каких-то корпоративных мероприятий.
Необычным это заведение делает, впрочем, не кухня, а уборная. В Buuza Wok она расположена в комнате, которую прежний арендатор помещения — банковский офис — использовал для хранения ценностей. У комнаты тяжёлая стальная дверь со специальной системой запоров и несколькими замками.
Buuza Wok не первый пример заведения общественного питания в необычном помещении. Так, кафе паназиатской кухни «ЛПШБР» открыто в расположенном во дворе офисного здания одноэтажном строении, которое изначально строилось для хранения взрывоопасных веществ. Создатели заведения Cowtainer превратили в павильон уличной еды настоящий контейнер для морских перевозок. А на месте, где сейчас работает гриль бар Brook's – Steak It Easy, и вовсе раньше был проезд во внутренний двор здания, которое также занимал банк.
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Стас Соколов
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