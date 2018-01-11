НГС наградил победителя конкурса «Закажи погоду на НГС»

Павел Абдрашитов — победитель конкурса «Закажи погоду на НГС»
Павел Абдрашитов — победитель конкурса «Закажи погоду на НГС»

НГС подвёл итоги новогоднего конкурса «Закажи погоду на НГС» — самый точный прогноз дал 32-летний новосибирец, ведущий инженер-программист Павел Абдрашитов.


В качестве приза от редакции сегодня, 11 января, он получил мешок с подарками.


Как и предсказал Павел,


в новогоднюю ночь в Новосибирске было –19 градусов, наблюдалась переменная облачность, осадков не было.


Такие же данные зафиксировала метеостанция НГС, расположенная в центре города — на крыше здания на улице Ленина, 12. Другие участники конкурса давали такие прогнозы, как –30 градусов, ясно, снегопад, нашлись и те, кто надеялся на дождь.


«Я как-то с утра зашёл, смотрю — новость [о конкурсе], ну и ткнул наугад, примерно как-то прикинул, какая обычно погода. Выбирал наиболее комфортную погоду, чтобы слякоти не было и чтобы гулять можно было. Спонтанно получилось, не было какой-то цели выиграть. Новогодняя ночь выдалась сумбурная, у меня ребёнок приболел, поэтому на улицу мы не выходили. Прогнозам погоды доверяю обычно в разрезе одних суток — дальше уже нет», — рассказал Павел и добавил, что свой прогноз оставил в середине декабря, когда НГС.НОВОСТИ только объявили о конкурсе.


В мешке с подарками, который вручили Павлу, были разные сертификаты от партнёров, билеты в аквапарк, конфеты и многое другое. «Самое главное — у меня супруга очень хочет в аквапарк сходить, сертификаты на научное шоу здесь, на рисование... Посмотрим, возможно, с ребёнком сходим», — поделился победитель. 


Генеральный партнёр конкурса:
Аквапарк «Аквамир» (http://akvamirnsk.ru/).

Партнёры конкурса:
АО Синема Парк (http://www.cinemapark.ru).
Арт Тайм (https://vk.com/arttime_nsk).
Научное шоу «Простая Наука» (https://vk.com/prostaya_nauka_novosibirsk).

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