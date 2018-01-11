НГС наградил победителя конкурса «Закажи погоду на НГС»

Павел Абдрашитов — победитель конкурса «Закажи погоду на НГС»

НГС подвёл итоги новогоднего конкурса «Закажи погоду на НГС» — самый точный прогноз дал 32-летний новосибирец, ведущий инженер-программист Павел Абдрашитов.





В качестве приза от редакции сегодня, 11 января, он получил мешок с подарками.





Как и предсказал Павел,





в новогоднюю ночь в Новосибирске было –19 градусов, наблюдалась переменная облачность, осадков не было.





Такие же данные зафиксировала метеостанция НГС, расположенная в центре города — на крыше здания на улице Ленина, 12. Другие участники конкурса давали такие прогнозы, как –30 градусов, ясно, снегопад, нашлись и те, кто надеялся на дождь.





«Я как-то с утра зашёл, смотрю — новость [о конкурсе], ну и ткнул наугад, примерно как-то прикинул, какая обычно погода. Выбирал наиболее комфортную погоду, чтобы слякоти не было и чтобы гулять можно было. Спонтанно получилось, не было какой-то цели выиграть. Новогодняя ночь выдалась сумбурная, у меня ребёнок приболел, поэтому на улицу мы не выходили. Прогнозам погоды доверяю обычно в разрезе одних суток — дальше уже нет», — рассказал Павел и добавил, что свой прогноз оставил в середине декабря, когда НГС.НОВОСТИ только объявили о конкурсе.







В мешке с подарками, который вручили Павлу, были разные сертификаты от партнёров, билеты в аквапарк, конфеты и многое другое. «Самое главное — у меня супруга очень хочет в аквапарк сходить, сертификаты на научное шоу здесь, на рисование... Посмотрим, возможно, с ребёнком сходим», — поделился победитель.





Генеральный партнёр конкурса:

Аквапарк «Аквамир» (http://akvamirnsk.ru/).



Партнёры конкурса:

АО Синема Парк (http://www.cinemapark.ru).

Арт Тайм (https://vk.com/arttime_nsk).

Научное шоу «Простая Наука» (https://vk.com/prostaya_nauka_novosibirsk).