Сибирячка с голубыми глазами и золотым кокошником улетела на мировой конкурс красоты

Двадцатилетняя голубоглазая блондинка Ксения Мезенцева улетела в Малайзию на конкурс «Мисс Туризм Мира»

Сибирячка Ксения Мезенцева улетела на мировой конкурс красоты «Мисс Туризм Мира» в Малайзию — финал конкурса пройдёт в конце января.







«Девушка очень красивая, обаятельная, говорит на английском языке, гимнастикой профессионально занимается, танцами. У неё очень красивая фигура. В прошлом году Ксюша единогласно выиграла [конкурс "Мисс Европа Плюс"]», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор модельного агентства Elite Stars Татьяна Фетисова.





Ксении Мезенцевой 20 лет. Девушка учится на двух специальностях в СГУПСе — программирование и управление персоналом, а также является моделью агентства Elite Stars. Рост Ксении — 168 см, объём груди, талии и бёдер — 90/62/90.

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В прошлом году Ксения единогласно выиграла конкурс красоты «Мисс Европа Плюс»





«Половина успеха в таких конкурсах — наличие костюмов и правильных платьев. Мы не знали, где найти красивый костюм, и нам помогла дизайнер Ольга Пашкина. Она делает очень красивые кокошники — у неё со всей России их заказывают. И вот она дала Ксюше золотой кокошник», — добавила Татьяна Фетисова.







Финал «Мисс Туризм Мира» пройдёт 27 января в Малайзии. До этого участницы будут проходить различные конкурсные этапы: шоу талантов, конкурс в бикини, посетят местные достопримечательности, детские дома и т.д.







В конце прошлого года НГС собрал всех главных красавиц Новосибирска и предложил читателям проголосовать за понравившуюся. На момент публикации новости в голосовании лидировала Ксения Мезенцева.

