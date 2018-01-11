Пятнистый зверь с выразительными глазами и рыжая обезьянка приехали из Чехии в Новосибирский зоопарк

Одним из новых обитателей зоопарка стал молодой самец кошки Жоффруа

Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило продолжает пополнять свою коллекцию животных: на самолёте из Чехии прилетели молодые самцы яванского лангура и кошки Жоффруа.







О прибытии в зоопарк новых обитателей сегодня, 11 января, сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Новосибирской области.







«Рождённые в марте 2014 года лангур и в мае 2017 года самец кошки Жоффруа ввезены в сопровождении соответствующих ветеринарных сертификатов с разрешения Россельхознадзора», — рассказали в пресс-службе ведомства, уточнив, что животные прилетели в Толмачёво в конце декабря 2017 года.







Как сообщается на сайте Новосибирского зоопарка, кошки Жоффруа обитают в лесах Южной Америки. По размерам они похожи на домашних кошек. Активны ночью, днём обычно спят на деревьях. Питаются зайцами, грызунами, часто охотятся на рыбу, из-за чего их также называют «кошками-рыболовами». Шерсть этого вида долгое время ценилась в производстве меховых шуб, из-за этого кошки Жоффруа оказались под угрозой исчезновения.







В Новосибирском зоопарке молодая самка кошки Жоффруа поселилась в декабре 2016 года. Её привезли из Франции, назвали Вейта и активно искали для неё жениха.







Вместе с кошкой Жоффруа в зоопарк приехал трёхлетний яванский лангур





Яванские лангуры распространены в Индонезии, они живут группами на островах Ява, Бали, Ломбок. Значительную часть времени проводят на деревьях. Детёныши лангуров появляются на свет ярко-рыжими, но с возрастом темнеют — чаще всего их шерсть становится практически чёрной, рассказывают в зоопарке.







Коллекцию Новосибирского зоопарка яванские лангуры пополнили в 2009 году. Спустя два года у них родился первый малыш. С тех пор яванские лангуры в зоопарке рождаются регулярно. Один из них появился на свет в сентябре 2017 года.





Сейчас Новосибирский зоопарк — единственный в России, где размножаются эти животные, сообщается на сайте зоопарка.