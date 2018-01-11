Пятнистый зверь с выразительными глазами и рыжая обезьянка приехали из Чехии в Новосибирский зоопарк

Одним из новых обитателей зоопарка стал молодой самец кошки Жоффруа 
Одним из новых обитателей зоопарка стал молодой самец кошки Жоффруа 

Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило продолжает пополнять свою коллекцию животных: на самолёте из Чехии прилетели молодые самцы яванского лангура и кошки Жоффруа.  


О прибытии в зоопарк новых обитателей сегодня, 11 января, сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Новосибирской области.


«Рождённые в марте 2014 года лангур и в мае 2017 года самец кошки Жоффруа ввезены в сопровождении соответствующих ветеринарных сертификатов с разрешения Россельхознадзора», — рассказали в пресс-службе ведомства, уточнив, что животные прилетели в Толмачёво в конце декабря 2017 года.


Как сообщается на сайте Новосибирского зоопарка, кошки Жоффруа обитают в лесах Южной Америки. По размерам они похожи на домашних кошек. Активны ночью, днём обычно спят на деревьях. Питаются зайцами, грызунами, часто охотятся на рыбу, из-за чего их также называют «кошками-рыболовами». Шерсть этого вида долгое время ценилась в производстве меховых шуб, из-за этого кошки Жоффруа оказались под угрозой исчезновения.


В Новосибирском зоопарке молодая самка кошки Жоффруа поселилась в декабре 2016 года. Её привезли из Франции, назвали Вейта и активно искали для неё жениха.


Вместе с кошкой Жоффруа в зоопарк приехал трёхлетний яванский лангур 
Вместе с кошкой Жоффруа в зоопарк приехал трёхлетний яванский лангур 


Яванские лангуры распространены в Индонезии, они живут группами на островах Ява, Бали, Ломбок. Значительную часть времени проводят на деревьях. Детёныши лангуров появляются на свет ярко-рыжими, но с возрастом темнеют — чаще всего их шерсть становится практически чёрной, рассказывают в зоопарке.


Коллекцию Новосибирского зоопарка яванские лангуры пополнили в 2009 году. Спустя два года у них родился первый малыш. С тех пор яванские лангуры в зоопарке рождаются регулярно. Один из них появился на свет в сентябре 2017 года


Сейчас Новосибирский зоопарк — единственный в России, где размножаются эти животные, сообщается на сайте зоопарка.

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