Грузные вороны переломали ветки на елях у Центрального парка
Вороны и галки облюбовали ели на аллее у здания Сибирского округа войск Росгвардии на улице Мичурина в центре Новосибирска — птицы устраивают сборища по ночам и ломают ветки.
«Галки в центре города успели навредить посадкам елей на аллее около штаба Росгвардии на углу Мичурина и Фрунзе. Туда на ночь регулярно прилетает определённое количество ворон, своим весом они обламывают ветки елей», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ орнитолог Алексей Яновский.
Прошлыми, более многоснежными, зимами ворон можно было увидеть в черте города гораздо чаще, отметил орнитолог.
«Снега в этом году не так много, свалки около крупных и более мелких городов доступны для кормёжки воронам, поэтому вороны и галки более равномерно рассредоточены и не собираются в таких количествах», — объяснил Яновский.
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Ольга Власова
Фото Станислава Хоменюка