В Новосибирске закрылась сеть АЗС





Заправки «Красный Яр» перестали работать несколько дней назад

В Новосибирске перестали работать заправки сети «Красный Яр» — они принадлежали компании, которая признана банкротом.





«Заправки закрылись — они были в аренде, арендатор закончил срок аренды», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Михаил Русляков, конкурсный управляющий АО «Нефтебаза "Красный Яр"», которой принадлежали заправки. По его данным, АЗС закрылись в этом году. Сама компания сейчас находится в конкурсном производстве — её признали банкротом в 2015 году.





Одна из читательниц НГС рассказала, что заметила неработающие заправки «Красного Яра» на Мочищенском шоссе, улице Богдана Хмельницкого и Пашино два дня назад, хотя прежде в этом году она заправлялась в этой сети АЗС.





«Я заправлялась на прошлой неделе, поэтому очень удивилась, что три штуки не работает в Калининском районе. Всё закрыто, объявлений нет, вывесок с ценниками нет. Я даже позвонила, телефон не отвечает», — рассказала читательница НГС.





По данным 2ГИС, у сети «Красный Яр» было шесть заправок — по общему телефону, указанному в справочнике, никто трубку не брал.