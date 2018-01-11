В Новосибирске закрылась сеть АЗС
В Новосибирске перестали работать заправки сети «Красный Яр» — они принадлежали компании, которая признана банкротом.
«Заправки закрылись — они были в аренде, арендатор закончил срок аренды», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Михаил Русляков, конкурсный управляющий АО «Нефтебаза "Красный Яр"», которой принадлежали заправки. По его данным, АЗС закрылись в этом году. Сама компания сейчас находится в конкурсном производстве — её признали банкротом в 2015 году.
Одна из читательниц НГС рассказала, что заметила неработающие заправки «Красного Яра» на Мочищенском шоссе, улице Богдана Хмельницкого и Пашино два дня назад, хотя прежде в этом году она заправлялась в этой сети АЗС.
«Я заправлялась на прошлой неделе, поэтому очень удивилась, что три штуки не работает в Калининском районе. Всё закрыто, объявлений нет, вывесок с ценниками нет. Я даже позвонила, телефон не отвечает», — рассказала читательница НГС.
По данным 2ГИС, у сети «Красный Яр» было шесть заправок — по общему телефону, указанному в справочнике, никто трубку не брал.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова из архива НГС