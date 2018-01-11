Новосибирск попал в голосование для съёмки новых выпусков шоу «Орёл и решка»

Пока Новосибирск остаётся в тридцатке городов

Телеканал «Пятница!» запустил народное онлайн-голосование среди российских городов — их выбирают для нового сезона телепередачи «Орёл и решка», в котором съёмочная группа отправится по России. В списке оказался Новосибирск и его спутник Бердск.





На момент публикации заметки за сибирскую столицу отдали 675 голосов.





«"Орёл и решка" готовится к новому сезону! На этот раз ведущие отправятся не куда-нибудь в Африку или Индию, а поедут по нашим российским городам. Кто попадёт в объективы операторов — решит народное голосование», — сообщается на сайте телеканала.







Сейчас больше всего голосов — у Норильска (9106), Южно-Сахалинска (5449) и Абакана (4965). В голосовании, которое проводят на официальном сайте телеканала, участвуют города с населением свыше 100 тысяч человек, за один город можно проголосовать только один раз.





Справка: «Орёл и решка» — одна из самых популярных программ о путешествиях. Двое ведущих отправляются в новый город на уик-энд и подкидывают монетку, чтобы выяснить, кто проведёт два дня с золотой картой с неограниченным лимитом средств, а кому достанется всего лишь 100 долларов. На данный момент снято 15 сезонов шоу. (oreshkaonline.ru)





В конце прошлого года новосибирцы успели засветиться в другой программе на телеканале «Пятница!» — два рэпера попали в шоу «Голос Улиц».