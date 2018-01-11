В лобовом ДТП на трассе под Новосибирском погибли шесть человек

ДТП произошло в 10:30 на трассе Новосибирск — Барнаул
ДТП произошло в 10:30 на трассе Новосибирск — Барнаул

Сегодня в 10:30 на трассе Р-256 Новосибирск — Барнаул столкнулись два автомобиля — по предварительной информации, погибли шесть человек, ещё трое получили травмы.


«Водитель, управляя автомобилем "Тойота Опа", двигаясь по трассе, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Хонда Стрим"», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По информации НГС.НОВОСТИ, среди пострадавших есть маленький ребёнок.


По словам очевидца ДТП Александра, трагедия произошла недалеко от Черепаново, в районе посёлка Майский. «Мы ехали со стороны Безменово, перед нами шла фура, мы за ней встали, — рассказал мужчина. — Нас обогнала "Тойота", вышла на встречку. Смотрю — фура резко затормозила. Дальше проезжаю и вижу, что один из автомобилей разорвало, она вылетела в кювет. Там был один мужчина. Мы подбежали ко второму автомобилю, там было человек шесть».


Александр рассказал, что одного погибшего из «Хонды» вытащили сразу, три человека оказались зажаты в салоне автомобиля. «Среди пострадавших была маленькая девочка, она плакала, мы её успокоить пытались», — добавил очевидец.


Информация уточняется.

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