Десятки миллионов за квартиру: аналитики назвали самые престижные дома Новосибирска

В самом престижном доме Новосибирска всего восемь квартир-таунхаусов

Аналитики портала N1.RU составили рейтинг клубных домов Новосибирска — лидером стал дом возле метро, где всего восемь квартир.







Большинство квартир в домах клубного формата имеют собственные входы и отдельные лифты. Их площадь сопоставима с загородными особняками, хотя дома построены в центре Новосибирска, и первоначально в них чаще всего селились знакомые между собой люди определённого круга и статуса, пояснили методику рейтинга эксперты.







По словам руководителя пресс-службы N1.RU Анастасии Гринёвой, все дома рейтинга были построены 10 и более лет назад, когда иметь большую квартиру в центре Новосибирска было престижно.







«Но за это время вкусы у обеспеченных новосибирцев изменились, что, по-видимому, и является основной причиной продажи квартир в клубных домах, — предполагает она. — Сейчас престижное жильё — это скорее апартаменты с открытыми террасами в Испании и на Французской Ривьере, а также дома, построенные по индивидуальным проектам в современном стиле».







Лидером по стоимости клубного жилья оказался дом на Красном проспекте, 56«а» — комплекс из 4-этажных таунхаусов на восемь квартир. Средняя стоимость 1 кв. м в нём составляет 203,2 тысячи рублей. Аналитики отмечают, что два года подряд квартиры здесь становились самыми дорогими в Новосибирске: в 2016 году квартиру здесь продавали за 100 млн рублей, а в 2017 — за 150 млн рублей. Сегодня объявлений о продаже квартир в этом доме нет.







Второе место занимает дом на Комсомольском проспекте, 15: в кирпичной 5-этажке всего 11 квартир, а стоимость квадрата составляет 96,5 тысячи рублей. 3-комнатную квартиру площадью 114 кв. м на втором этаже можно купить за 11 млн рублей.







Чуть дороже, 99 тысяч рублей за кв. м, обойдётся квадрат в доме на 12 квартир на улице Ядринцевская, 46«а»: площадь единственной квартиры на продаже — 186,6 кв. м, её оценили в 18,5 млн рублей.







В рейтинг также попали дома на улицах Шевченко, 17 (там 16 квартир), Максима Горького, 86 (22 квартиры) и новостройка на Октябрьской, 7/1 (23 квартиры).