Прибавка от Травникова: врио губернатора повысил чиновникам оклады

Постановление о повышении зарплат Травников подписал 10 января — новый оклад служащие будут получать с начала года

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников повысил оклады госслужащих.







Постановление об этом Травников подписал 10 января.







«Повысить с 1 января 2018 года на 4% размеры месячных окладов государственных гражданских служащих Новосибирской области», — сообщается в постановлении, опубликованном на сайте правительства НСО.







На столько же врио губернатора повысил зарплату другим работникам органов власти Новосибирской области, чьи должности не относятся к госслужбе.







По данным Новосибирскстата, средняя зарплата за январь–октябрь 2017 года в НСО составила 32 071 рубль.







Также недавно сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении на 4% зарплаты госслужащим и работникам бюджетных учреждений, а также сенаторам и депутатам.

