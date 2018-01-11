Прибавка от Травникова: врио губернатора повысил чиновникам оклады

Постановление о повышении зарплат Травников подписал 10 января — новый оклад служащие будут получать с начала года
Постановление о повышении зарплат Травников подписал 10 января — новый оклад служащие будут получать с начала года

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников повысил оклады госслужащих.


Постановление об этом Травников подписал 10 января.


«Повысить с 1 января 2018 года на 4% размеры месячных окладов государственных гражданских служащих Новосибирской области», — сообщается в постановлении, опубликованном на сайте правительства НСО.


На столько же врио губернатора повысил зарплату другим работникам органов власти Новосибирской области, чьи должности не относятся к госслужбе.


По данным Новосибирскстата, средняя зарплата за январь–октябрь 2017 года в НСО составила 32 071 рубль.


Также недавно сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении на 4% зарплаты госслужащим и работникам бюджетных учреждений, а также сенаторам и депутатам.

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