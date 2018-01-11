Прибавка от Травникова: врио губернатора повысил чиновникам оклады
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников повысил оклады госслужащих.
Постановление об этом Травников подписал 10 января.
«Повысить с 1 января 2018 года на 4% размеры месячных окладов государственных гражданских служащих Новосибирской области», — сообщается в постановлении, опубликованном на сайте правительства НСО.
На столько же врио губернатора повысил зарплату другим работникам органов власти Новосибирской области, чьи должности не относятся к госслужбе.
По данным Новосибирскстата, средняя зарплата за январь–октябрь 2017 года в НСО составила
Также недавно сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении на 4% зарплаты госслужащим и работникам бюджетных учреждений, а также сенаторам и депутатам.
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Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой