В Новосибирск приехал автостопщик, путешествующий с чёрным котом в рюкзаке

Владислав Евглевский отправился в путешествие 10 декабря и уже побывал в десятке городов
Владислав Евглевский отправился в путешествие 10 декабря и уже побывал в десятке городов

В Новосибирск приехал путешественник из Мурманска, который отправился в поездку по России со своим котом. 


29-летний Владислав Евглевский добрался до Новосибирска прошедшей ночью автостопом из Тюмени. В Новосибирске он собирается пробыть один-два дня, потом отправится до Красноярска, а потом — до Иркутска. 


Конечной точкой путешествия должен стать Владивосток. С 10 декабря Владислав с Сэмом успели посмотреть Петрозаводск, Санкт-Петербург, Псков, Москву, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Екатеринбург и Тюмень. 


«Встречают везде хорошо. Самый тёплый домашний приём был в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Петербург для меня дом сам по себе, а в Екатеринбурге я заболел. Жил в хостеле, где мне разрешили остаться, пока я не поправился. По красоте понравилась Казань», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Владислав. 


Кот Сэм ведёт себя спокойно и уже привык к дороге
Кот Сэм ведёт себя спокойно и уже привык к дороге


С собой в поездку путешественник взял два рюкзака общим весом 32 килограмма. Сэм стал компаньоном случайно — его было не с кем оставить дома. Для кота самыми сложными были первые дни, поделился Евглевский. Потом Сэм освоился и теперь чувствует себя комфортно. До этой поездки Владислав брал кота в походы. В этом путешествии для кота предусмотрена целая плащ-палатка, а сам кот укутан в тёплый комбинезон. 


«Стопом берут не так хорошо [как хотелось бы], видимо, побаиваются. Когда замерзаю, иду своими ногами. До Омска нас подвозили много водителей — ехали по 20–25 км. Сэму было тяжко — новая машина, новый человек, новый запах. Вырваться не пытается, понимает, что самое безопасное место — со мной», — рассказал путешественник. 


Обратно в Мурманск Владислав планирует добраться за 10 дней. «Буду смотреть на состояние Сэма, сегодня уже 32-й день нашего путешествия», — добавил Евглевский. 


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В Новосибирск вернулся путешественник из Чувашии Никита Васильев — до этого велосипедист уже побывал во Вьетнаме, Лаосе, Камбодже, Китае, Тибете, Монголии и на Алтае.  


До Новосибирска добрались двое путешественников из Польши — Зигмунт Пентак и Кшиштоф Кусяк. 

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