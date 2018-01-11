Около 70 домов на Богдашке остались без тепла и горячей воды

Тепло обещают вернуть только к вечеру
Тепло обещают вернуть только к вечеру

Утром 11 января около 70 домов в Калининском районе Новосибирска остались без горячей воды.


Отключение коснулось домов на улицах Богдана Хмельницкого и Народной. «Причина — устранение дефекта на Т1 d=600 (трубе диаметром 600 мм)», — сообщается на муниципальном портале Новосибирска.


Горячая вода и тепло исчезли из домов в 9:00, их планируют вернуть в 19:00.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ отправила запрос в компанию «СИБЭКО».


Сегодня неудобство испытывают жители 70 домов в районе Богдашки
Сегодня неудобство испытывают жители 70 домов в районе Богдашки


О другом массовом отключении НГС.НОВОСТИ рассказывали 9 января — тогда 400 домов Кировского района остались без света.

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