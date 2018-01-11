Около 70 домов на Богдашке остались без тепла и горячей воды
Утром 11 января около 70 домов в Калининском районе Новосибирска остались без горячей воды.
Отключение коснулось домов на улицах Богдана Хмельницкого и Народной. «Причина — устранение дефекта на Т1 d=600 (трубе диаметром 600 мм)», — сообщается на муниципальном портале Новосибирска.
Горячая вода и тепло исчезли из домов в 9:00, их планируют вернуть в 19:00.
Корреспондент НГС.НОВОСТИ отправила запрос в компанию «СИБЭКО».
О другом массовом отключении НГС.НОВОСТИ рассказывали 9 января — тогда 400 домов Кировского района остались без света.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова (1), скриншот map.novo-sibirsk.ru (2)