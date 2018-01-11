Новосибирские врачи сделали ринопластику вислоухой кошке

На восстановление после операции Шейле понадобится как минимум неделя

В Новосибирске ветеринары сделали операцию на носу брошенной вислоухой кошке Шейле.







Кошка перед операцией не могла дышать из-за стеноза носовых ходов и дисплазии.





«Операция шла 1,5 часа. Врачи сделали Шейле ринопластику — удалили крылья носа и расширили носовой ход. Сейчас она на реабилитации, на это уйдёт неделя, врачи будут обрабатывать швы, а потом снимать. Но Шейла уже гораздо лучше дышит», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ волонтёры приюта для бездомных животных «Дари добро».





Неравнодушные новосибирцы подобрали Шейлу на улице в конце прошлой зимы. Маленький котёнок породы скоттиш-фолд в возрасте 4–5 месяцев сидел на снегу с отмороженными лапами. Вскоре кошка попала в руки волонтёров, в приюте она живёт уже почти год.





«Шейла стала жертвой разведенцев, которые скрестили вислоухих с вислоухими, а этого делать нельзя. Все котята, конечно, будут вислоухими, но при этом весь помёт впоследствии имеет повреждённый ген, который вызывает остеодисплазию (разрастание хрящей и костной ткани. — О.В.) — эта болезнь поражает и задние, и передние лапы. Шейла пока кое-как ходит, но в основном лежит. Задние лапы у неё полностью поражены дисплазией, лечения от этого нет. Вариант — предложенные врачами протезы, которые вживляются в кость. Пока протез можно сделать только на той лапе, которая уже не работает. Три лапы у кошки ещё рабочие, но примерно на 50%, поэтому Шейла ходит через боль. Мы её часто носим на руках и делаем так, чтобы она меньше двигалась», — объяснили в приюте.





Сейчас Шейле около года, она живёт в приюте





Волонтёры надеются, что новосибирцы не бросят шотландскую вислоухую в беде и помогут ей. Возможно, для неё найдётся и дом. В ближайшее время зоозащитникам предстоит рассчитаться с долгом за операцию и обследование животного перед ней — всё вместе обошлось в 21 тысячу рублей. Ещё семь тысяч нужно будет потратить на реабилитацию, чтобы заживление прошло правильно.





Отметим, новосибирские ветеринары нередко сталкиваются с животными, у которых ампутированы лапы. Таким кошкам и собакам они помогают, вживляя в конечности титановые протезы. Впервые такие операции начали делать в клинике БЭСТ.