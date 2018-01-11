Новосибирские врачи сделали ринопластику вислоухой кошке

На восстановление после операции Шейле понадобится как минимум неделя
На восстановление после операции Шейле понадобится как минимум неделя

В Новосибирске ветеринары сделали операцию на носу брошенной вислоухой кошке Шейле.


Кошка перед операцией не могла дышать из-за стеноза носовых ходов и дисплазии.


«Операция шла 1,5 часа. Врачи сделали Шейле ринопластику — удалили крылья носа и расширили носовой ход. Сейчас она на реабилитации, на это уйдёт неделя, врачи будут обрабатывать швы, а потом снимать. Но Шейла уже гораздо лучше дышит», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ волонтёры приюта для бездомных животных «Дари добро».


Неравнодушные новосибирцы подобрали Шейлу на улице в конце прошлой зимы. Маленький котёнок породы скоттиш-фолд в возрасте 4–5 месяцев сидел на снегу с отмороженными лапами. Вскоре кошка попала в руки волонтёров, в приюте она живёт уже почти год.


«Шейла стала жертвой разведенцев, которые скрестили вислоухих с вислоухими, а этого делать нельзя. Все котята, конечно, будут вислоухими, но при этом весь помёт впоследствии имеет повреждённый ген, который вызывает остеодисплазию (разрастание хрящей и костной ткани. — О.В.) — эта болезнь поражает и задние, и передние лапы. Шейла пока кое-как ходит, но в основном лежит. Задние лапы у неё полностью поражены дисплазией, лечения от этого нет. Вариант — предложенные врачами протезы, которые вживляются в кость. Пока протез можно сделать только на той лапе, которая уже не работает. Три лапы у кошки ещё рабочие, но примерно на 50%, поэтому Шейла ходит через боль. Мы её часто носим на руках и делаем так, чтобы она меньше двигалась», — объяснили в приюте.


Сейчас Шейле около года, она живёт в приюте
Сейчас Шейле около года, она живёт в приюте


Волонтёры надеются, что новосибирцы не бросят шотландскую вислоухую в беде и помогут ей. Возможно, для неё найдётся и дом. В ближайшее время зоозащитникам предстоит рассчитаться с долгом за операцию и обследование животного перед ней — всё вместе обошлось в 21 тысячу рублей. Ещё семь тысяч нужно будет потратить на реабилитацию, чтобы заживление прошло правильно.


Отметим, новосибирские ветеринары нередко сталкиваются с животными, у которых ампутированы лапы. Таким кошкам и собакам они помогают, вживляя в конечности титановые протезы. Впервые такие операции начали делать в клинике БЭСТ.

Прочтений: 8387
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (53)53
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено