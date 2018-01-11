Новосибирцы назвали время, за которое хотят добираться на работу

В среднем новосибирцы добираются до работы 47 минут, но хотели бы за 21 минуту

Аналитики портала Зарплата.ру выяснили, за какое время жители Новосибирска хотели бы добираться на работу и сколько тратят на самом деле.





В опросе приняло участие 1210 человек в период с 25 по 30 декабря.







«Новосибирцы хотели бы добираться до офиса в среднем за 21 минуту. Хотя треть (33%) горожан говорят, что его расположение никак не повлияло на выбор работы в прошлом», — сообщает Зарплата.ру.







Но в среднем новосибирцы добираются на работу за 47 минут, минимальное время пути до офиса — 10 минут, максимальное — полтора часа. При этом 58% добираются на общественном транспорте, 32% — на личном автомобиле, 8% идут в офис пешком, а 2% горожан едут на работу на велосипеде.







«С наступлением холодов и снегопадов 63% жителей Новосибирска стали испытывать трудности, добираясь до работы. 77% опрошенных во всем винят пробки, четверть горожан стали тяжелее просыпаться, когда за окном темно и холодно, 23% отметили, что транспорт стал хуже ходить. Каждому пятому снег и гололёд мешают идти пешком. Кто-то жалуется на ухудшение состояния дорог в зимнее время. В опросе можно было выбрать несколько вариантов ответа», — добавили специалисты.







Дорога на работу для трети горожан увеличилась на 15 минут, у каждого пятого — на 10, а вот 15% не повезло — в пути они проводят на 40 минут больше, чем раньше, а это составляет почти два часа.







Жители Новосибирска стараются развлечь себя во время долгого пути на работу: 60% слушают музыку, 38% рассматривают других пассажиров, каждый третий пытается выспаться, 23% читают книгу. Некоторые читают социальные сети или просто смотрят в окно.





В конце ноября Зарплата.ру выясняла у новосибирцев рабочий график мечты.