Новосибирец пошёл ремонтировать машину в гараж и умер

Чтобы вскрыть гараж, понадобилась помощь спасателей

Вчера днём новосибирские спасатели обнаружили в гараже в Октябрьском районе Новосибирска погибшего мужчину.







«47-летний мужчина занимался ремонтом автомобиля, ушёл в гараж 9 января. Вечером жена его не дождалась и легла спать, а когда проснулась утром на следующий день — мужа не было дома. Женщина начала звонить — его телефон не отвечал, позвонила другу мужа, тот тоже звонил и ничего», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.







Жена поехала к гаражу, который расположен на улице Загородная, — он оказался закрыт, тогда женщина вызвала спасателей МАСС. Спасатели открыли гараж и обнаружили там погибшего мужчину.





Один из последних случаев, когда спасатели обнаружили в гараже погибшего мужчину, произошёл в ноябре 2017 года. Тогда спасатели обнаружили молодого мужчину в заведённом автомобиле, он умер от отравления угарным газом.