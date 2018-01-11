Две «Тойоты» сошлись в жёстком ДТП на Мочищенском шоссе: в больницу попали четыре пассажира
Две встречные «Тойоты» столкнулись на Мочищенском шоссе в Новосибирске: в аварии пострадали четыре человека.
Авария случилась вчера в 20:30 на Мочищенском шоссе, возле остановки «Магазин (карьер Мочище)».
«25-летняя женщина-водитель на Toyota Camry ехала по улице 1-е Мочищенское шоссе со стороны улицы Полётная в сторону улицы Анжерская и столкнулась с Toyota Corona, которая ехала навстречу», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
В аварии пострадали четыре человека. 12-летняя пассажирка «Тойота Камри» попала в больницу с переломом позвоночника, 30-летний пассажир этой же машины — с ушибом грудной клетки, а в «Тойоте Короне» пострадали две 21-летние пассажирки: у них закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга.
Водитель «Тойоты Камри» рассказала сотрудникам ГИБДД, что ехала со скоростью 40–50 км/ч, но наехала на снежный вал посередине дороги, машину занесло и начало выбрасывать на встречную полосу. Девушка попыталась выровнять машину, но не смогла уйти от столкновения.
Недавно на Октябрьском мосту столкнулись две встречные иномарки: «Тойота» и «Форд», в аварии пострадала водитель «Тойоты».
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Ксения Евдокимова
Фото предоставлено группой пропаганды ГИБДД по Новосибирску