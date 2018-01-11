«Жители Сахары, снег выпал»: новосибирские водители застряли в пробках на утренних дорогах
В утренний час пик 11 января новосибирцы встали в пробки из-за снега на дорогах.
Заторы в городе оказались сильнее, чем вчера, и около 8:45 достигли 8 баллов. Самые большие пробки, по данным сервиса Яндекс.Карты, скопились на Большевистской — около 6 км, Винаповском мосту, Коммунальном мосту, улице Станиславского и проспекте Энергетиков, улицах Объединения и Богдана Хмельницкого.
«Сейчас совершенно непонятно, почему настолько плохо чистят и совершенно не вывозят снег с улицы Большевистской и Бердского шоссе. Все обочины полностью завалены ещё прошлогодним снегом, и снежные отвалы уже сужают саму проезжую часть до двух полос на всем участке от Ини до Сеятеля. Более-менее убраны только перекрёстки и некоторые остановки, а всё остальное дорожное полотно хорошо скрыто плотным слоем снега и справа, и слева», — написал утром 11 января в редакцию НГС.НОВОСТИ читатель.
В пробках водители переговариваются и ругаются друг с другом, оставляя критические и саркастические замечания в приложении Яндекс.Карты.
«Што жители сахары снежок выпал?» — злостно замечает водитель, стоящий в пробке на кольце площади Кирова (орфография и пунктуация сообщения сохранены).
«Встали, опять снег увидели», — шутит новосибирец, застрявший в пробке на улице Выборной.
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Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова (1), скриншоты yandex.ru/maps (2-4)