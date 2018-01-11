Волонтёры нашли студента, который вышел из дома в тапочках и пропал





Пропавшего студента нашли волонтёры и передали полицейским

18-летнего студента Романа Севастьянова, который вчера вышел из дома в тапочках и пропал, нашли волонтёры.





«Его вчера вечером увидели волонтёры нашего отряда в Заельцовском районе и передали сотрудникам полиции, он давал им объяснения», — рассказал руководитель поисково-спасательного отряда «Маяк» Павел Злобин.





Напомним, что Роман Севастьянов пропал вчера: вышел из дома по улице Сеченова в Заельцовском районе в домашних тапочках и без телефона и исчез.





7 января НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, что объявлен в розыск другой новосибирец, 20-летний Станислав Панов, его поиски также не закончились.