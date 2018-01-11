Волонтёры нашли студента, который вышел из дома в тапочках и пропал
18-летнего студента Романа Севастьянова, который вчера вышел из дома в тапочках и пропал, нашли волонтёры.
«Его вчера вечером увидели волонтёры нашего отряда в Заельцовском районе и передали сотрудникам полиции, он давал им объяснения», — рассказал руководитель поисково-спасательного отряда «Маяк» Павел Злобин.
Напомним, что Роман Севастьянов пропал вчера: вышел из дома по улице Сеченова в Заельцовском районе в домашних тапочках и без телефона и исчез.
7 января НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, что объявлен в розыск другой новосибирец, 20-летний Станислав Панов, его поиски также не закончились.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой