Волейбол: «Локомотив» прервал серию поражений

Следующий матч новосибирцы проведут 13 января

Сегодня новосибирские волейболисты из клуба «Локомотив» на гостевой площадке переиграли ВК «Ярославич» в матче восемнадцатого тура чемпионата России.







Счет матча составил 3:1 в пользу «Локомотива» (21:25, 17:25, 25:23, 22:25). В состве новосибирцев отличились Алексей Родичев (17 очков), Сергей Савин (14 очков) и Ильяс Куркаев (14 очков).





«Двоякое впечатление от этой игры осталось. Вообще, я ждал, что настроиться на этот матч будет тяжело, что в итоге и случилось. Когда от тебя ждут обязательной победы, это немного давит. Были и хорошие моменты, как, например, во второй партии. Было и то, что совсем не понравилось. Теперь впереди у нас Белгород, который проиграл в этом туре московским динамовцам. Потом у нас будет Лига чемпионов, где хотелось бы решить вопросы с выходом в плей-офф. И сделать это пораньше, чтобы сосредоточиться на чемпионате России. Впрочем, главные игры в Суперлиге начнутся в плей-офф, пока надо до него дожить», — цитирует пресс-служба клуба главного тренера команды





В матче с ярославской командой «Локомотив» играл без одного из основных игроков Георгия Грозера, спортсмен наблюдал за игрой со скамейки запасных из-за плохого самочувствия.





В настоящий момент «Локомотив» находится на 7-й строчке турнирной таблицы чемпионата России. Следующую встречу в рамках чемпионата России новосибирские волейболисты проведут 13 января с командой «Белогорье».





Несмотря на череду поражений, новосибирские волейболисты радуют своих болельщиков громкими победами. Так, групповой этап Лиги чемпионов начался для «Локомотива» с победы над московским «Динамо». Сибиряки сумели обыграть соперников со счетом 3:0.