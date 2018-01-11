Новосибирцы собрали из двух автомобилей танк

Для создания «танка» блогеры распилили два автомобиля

Видеоблогеры из Новосибирска провели эксперимент и сварили задние части двух автомобилей, сделав своеобразный «танк».







По словам ведущего проекта «Гараж 54» Владислава Барашенкова, сделать такой эксперимент он решил после многочисленных просьб подписчиков.





«Мы решили сделать "танк", нас часто об этом просили подписчики. Вот стоит вторая тачка, такой же модели. Как вы поняли, мы разрежем два автомобиля пополам и сварим их задние части. Есть желание сделать так, чтобы всё это ещё как-то двигалось, а не стояло на месте», — говорит блогер в видеоролике на канале «Гараж 54», опубликованном 10 января.





Ведущий пообещал, что в ближайшее время «танк» усилят и установят на него электрические двигатели.





«Мы его покрасим, выведем ровненько. Сделать так, чтобы можно было рулить будет сложно, но мы обязательно сделаем это», — резюмирует Владислав Барашенков.





Канал «Гараж 54» на YouTube появился в сентябре 2013 года, у него более 700 тысяч подписчиков. Новое видео с водоплавающим «Запорожцем» появилось на YouTube 27 августа, оно набрало уже 102 тысячи просмотров.







В конце июня 2017 года эти же блогеры соорудили автомобильный спиннер — они сварили его из трёх автомобилей ВАЗ-2109 и прокатились на нём, а в конце августа закопали автомобиль.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ побывал в гостях у новосибирских блогеров и узнал, где снимают любимые тысячами интернет-пользователей ролики, можно ли пользоваться антифризом вместо машинного масла и что нужно, чтобы сделать из «Запорожца» лимузин.

