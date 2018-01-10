Названы российские цены «дешёвой» Tesla Model 3

Названы российские цены «дешёвой» Tesla Model 3

Продажи электромобилей Tesla Model 3 начнутся в России в IV квартале 2018 года, сообщат агентство «Автостат» со ссылкой на информацию компании Moscow Tesla Club, которая занимается поставками электрокаров в РФ, но официальным дилером не является. 


«Первый электрокар Tesla Model 3 для презентации в России будет доступен в I квартале. Для бронирования электрокара необходимо внести предоплату 145 000 рублей», — уточнили в Moscow Tesla Club. 


Предварительная минимальная стоимость Model 3 в России составит 3 500 000 рублей. Это намного выше, чем стартовая стоимость машины в Америке — 35 000 долларов (1 990 450 рублей по текущему курсу). Очевидно, разница в цене уйдет на таможенные сборы и маржу поставщика.


Остаётся пока непонятным и то, сможет ли вообще производитель обеспечить бездефицитные поставки автомобиля. Ещё в прошлом году Tesla набрала 500 000 заявок на Model 3, но так и не смогла технически обеспечить массовое производство машины. За IV квартал 2017 года удалось выпустить только  2 425 штук Model 3. Общий объем производства Tesla в IV квартале составил 24 500 автомобилей. 


Читайте также:


Поезженные машины: самый дешёвый «Мерс» — этот «Мерседес» по цене «праворульки» доступен почти каждому — даже в свежем состоянии


Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами любого возраста. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


Также портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».

Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.

Прочтений: 119
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено