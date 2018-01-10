Названы российские цены «дешёвой» Tesla Model 3

Продажи электромобилей Tesla Model 3 начнутся в России в IV квартале 2018 года, сообщат агентство «Автостат» со ссылкой на информацию компании Moscow Tesla Club, которая занимается поставками электрокаров в РФ, но официальным дилером не является.





«Первый электрокар Tesla Model 3 для презентации в России будет доступен в I квартале. Для бронирования электрокара необходимо внести предоплату 145 000 рублей», — уточнили в Moscow Tesla Club.





Предварительная минимальная стоимость Model 3 в России составит 3 500 000 рублей. Это намного выше, чем стартовая стоимость машины в Америке — 35 000 долларов ( 1 990 450 рублей по текущему курсу). Очевидно, разница в цене уйдет на таможенные сборы и маржу поставщика.





Остаётся пока непонятным и то, сможет ли вообще производитель обеспечить бездефицитные поставки автомобиля. Ещё в прошлом году Tesla набрала 500 000 заявок на Model 3, но так и не смогла технически обеспечить массовое производство машины. За IV квартал 2017 года удалось выпустить только 2 425 штук Model 3. Общий объем производства Tesla в IV квартале составил 24 500 автомобилей.





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