Мини-футбол: Руслан Кудзиев забил 4 мяча в ворота «Газпром-Югры»

Руслан Кудзиев забил гостям 4 мяча
Руслан Кудзиев забил гостям 4 мяча

Сегодня в домашнем матче Суперлиги ПМФК «Сибиряк» обыграл команду «Газпром-Юрга».


Встреча закончилась со счетом 5:2 в пользу новосибирских спортсменов.


«Сегодня в раздевалке кроме разбора игры, наших недочетов, я обратил внимание на то, что нужно играть активно, хоть у нас и было всего 8 полевых игроков. Мы должны были держать соперника в напряжении, мешать играть через "столбов". Такая тактика с ограниченным количеством человек и лидеров могла быть под сомнением, но я увидел, что ребята не стали сомневаться, а именно поверили в себя и команду. Вера в тактическое построение, сплоченность, самоотдача — это ключ к сегодняшней победе. А когда мы потеряли еще и Романа Главатских, я обратил внимание, что ребята сплотились еще больше и продолжали гнуть свою линию», — цитирует пресс-служба клуба Евгения Куксевича, главного тренера «Сибиряка».


В составе новосибирцев особенно отличился Руслан Кудзиев, забивший в ворота соперников 4 мяча. Также голом отметился легионер Дарлан Лопес, установивший окончательный счёт матча.


Сейчас ПМФК «Сибиряк» находится на третьей строчке турнирной таблицы Суперлиги. Следующую игру новосибирцы проведут 12 января в Копейске против команды «Сигма-К».


Новосибирские спортсмены одерживают победы и в других дисциплинах. В конце ноября команда по хоккею с мячом «Сибсельмаш» одолела красноярский «Енисей-2». Счет встречи составил 3:2 в пользу «Сибсельмаша».

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