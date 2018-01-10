Видео: медаль «За отвагу» нашла ветерана Великой Отечественной войны спустя 72 года

Александр Малков с волонтёрами, вернувшими медаль
Александр Малков с волонтёрами, вернувшими медаль

Сегодня ветерану Великой Отечественной войны Александру Малкову из Новосибирска волонтёры вернули потерянную медаль «За отвагу», — награда искала хозяина 72 года.


Медаль нашли поисковики из Ивановской области. Стараниями волонтёров награда приехала в Новосибирск и нашла своего хозяина.


«Говорят, что чуть ли не сразу после войны у медали отломалась дужка и она потерялась. Было это в Ивановской области. Медаль нашли несколько месяцев назад обычные поисковики, искавшие монеты. Они и бросили клич в интернете, чтобы найти родственников. Я вызвался помочь, и вот несколько недель назад мы узнали, чья это медаль. Нашли заметку в местной газете, в которой говорилось, что сын награждённого живёт в Новосибирске. Оказалось, что и ветеран жив, в августе 2016 года он переехал в Новосибирск», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ волонтёр Александр.


Хозяина медали нашли благодаря заметке в газете
Хозяина медали нашли благодаря заметке в газете


Волонтёры приехали к ветерану с подарками, а вручал медаль подполковник запаса Владимир Шестак.


«Сегодня вернули медаль, приехали ребята. Я так понимаю, что они полностью на добровольной основе этим занимались. Поисковики нашли медаль в Ивановской области, переслали сюда и сегодня вручили её. Я узнал о ней примерно месяц назад, когда мне позвонили и сказали, что нашли её. Вручать медаль приехал подполковник, при параде и в медалях. У него тоже есть медаль "За отвагу", которую он получил в Чечне. Мы накрыли стол и устроили чаепитие. Отец очень обрадовался медали, это ведь самая уважаемая награда для солдата, ее дают за личную отвагу», — рассказал Владимир Малков, сын ветерана.


Александр Малков и его сын Владимир благодарят поисковиков, нашедших медаль


В ноябре Александру Малкову исполнилось 92 года, у него четверо внуков и трое правнуков.


«После войны отец ещё три года служил в армии, в западной Украине. А потом после демобилизации вернулся в деревню, женился на маме. Работал кузнецом ручной ковки. В прошлом году я просил место на трибуне для отца, на 9 Мая. Но мне сказали, что мест нет, мол, ветеранов 120 человек, а мест всего 30. Пошли на монумент Славы. Туда отец дошёл нормально, а вот обратно — чуть ли не на руках пришлось нести», — рассказывает сын ветерана Владимир. 


В декабре стало известно, что в Ленинградской области нашли останки красноармейца, жителя Кировского района Новосибирска Николая Корнилова. Их нашли поисковики общественного объединения «Святой Георгий» на нейтральной полосе между советскими и немецкими траншеями.

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