Студент вышел из дома в одних тапочках и пропал

На ногах у пропавшего были домашние тапочки

Вечером 10 января в Заельцовском районе Новосибирска потерялся 18-летний студент Роман Севастьянов.





«10 января 2018 года вышел из дома по улице Сеченова в Заельцовском районе и пропал, до настоящего момента его местонахождение не установлено», — сообщают в поисково-спасательном отряде «Маяк».





Руководитель «Маяка» Павел Злобин пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что родственников обеспокоило то, что молодой человек не вернулся после того, как вышел в домашних тапочках. Телефона у него с собой не было, куда он мог уйти — неизвестно.





На нём также были чёрная куртка с капюшоном и чёрные джинсы.





«Приметы: рост 190 см, худощавого телосложения, волосы черные, стрижка удлиненная, глаза карие. Особые приметы: носит очки», — отмечается в ориентировке «Маяка».





Всех, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просят сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ДПСО «Маяк» 8-951-393-0911.





7 января НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, что объявлен в розыск другой новосибирец, 20-летний Станислав Панов, — его поиски также не закончились.