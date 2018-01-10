Студент вышел из дома в одних тапочках и пропал
Вечером 10 января в Заельцовском районе Новосибирска потерялся 18-летний студент Роман Севастьянов.
«10 января 2018 года вышел из дома по улице Сеченова в Заельцовском районе и пропал, до настоящего момента его местонахождение не установлено», — сообщают в поисково-спасательном отряде «Маяк».
Руководитель «Маяка» Павел Злобин пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что родственников обеспокоило то, что молодой человек не вернулся после того, как вышел в домашних тапочках. Телефона у него с собой не было, куда он мог уйти — неизвестно.
На нём также были чёрная куртка с капюшоном и чёрные джинсы.
«Приметы: рост 190 см, худощавого телосложения, волосы черные, стрижка удлиненная, глаза карие. Особые приметы: носит очки», — отмечается в ориентировке «Маяка».
Всех, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просят сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ДПСО «Маяк» 8-951-393-0911.
7 января НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, что объявлен в розыск другой новосибирец, 20-летний Станислав Панов, — его поиски также не закончились.
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Елена Громкова
Фото предоставлено поисковым отрядом «Маяк»