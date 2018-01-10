Неизвестный автомобиль подрезал «Тойоту»: на Фрунзе собрался «паровозик»
Вечером 10 января в Дзержинском районе Новосибирска на улице Фрунзе собрался паровозик из трёх автомобилей.
«Toyota Corona Premio, Ford Focus и Honda CR-V двигались со стороны улицы Селезнева. После ЖК "Созвездие" водителя "Тойоты" подрезал другой автомобиль, он резко остановился, за ним успел остановиться "Форд", а "Хонда" всех собрала в кучу», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас». Авария случилась в 19 часов.
Какой автомобиль подрезал «Тойоту», осталось неизвестно — он уехал с места происшествия. Авария перекрыла движение троллейбусов, отметили аваркомы.
В декабре НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом «паровозике», в который собрался общественный транспорт: троллейбус
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Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus