Неизвестный автомобиль подрезал «Тойоту»: на Фрунзе собрался «паровозик»

В аварию попали «Тойота», «Форд» и «Хонда»
В аварию попали «Тойота», «Форд» и «Хонда»


Вечером 10 января в Дзержинском районе Новосибирска на улице Фрунзе собрался паровозик из трёх автомобилей.


«Toyota Corona Premio, Ford Focus и Honda CR-V двигались со стороны улицы Селезнева. После ЖК "Созвездие" водителя "Тойоты" подрезал другой автомобиль, он резко остановился, за ним успел остановиться "Форд", а "Хонда" всех собрала в кучу», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас». Авария случилась в 19 часов.


Какой автомобиль подрезал «Тойоту», осталось неизвестно — он уехал с места происшествия. Авария перекрыла движение троллейбусов, отметили аваркомы.


ДТП случилось на улице Фрунзе
ДТП случилось на улице Фрунзе


В декабре НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом «паровозике», в который собрался общественный транспорт:  троллейбус № 8, маршрутка № 63 («ГАЗель») и маршрутка № 365 (Peugeot)

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