На участке Большевистской длиной в полтора километра случилось три аварии


Вечером на Большевистской из-за трёх аварий на небольшом отрезке, движение было затруднено. Фото из архива НГС
Вечером на Большевистской из-за трёх аварий на небольшом отрезке, движение было затруднено. Фото из архива НГС

Вечером 10 января в Новосибирске на Большевистской в районе Речного вокзала и площади инженера Будагова случилось три аварии.


По информации пользователей Яндекс.Карт, происшествия случились на участке длиной в полтора километра.


Одно из ДТП произошло в самом начале Большевистской, на развязке площади Будагова, второе — в районе Октябрьского моста, третье рядом с улицей Инской.


 Обстановка на правом берегу Новосибирска около 8 часов вечера
 Обстановка на правом берегу Новосибирска около 8 часов вечера


Аварии наблюдались и в других частях города — на Бориса Богаткова возле Кирова, на улице Гоголя недалеко от станции метро «Маршала Покрышкина», а также на проезде Энергетиков недалеко от Димитровского моста. Уровень пробок в Новосибирске в начале вечера достигал 9 баллов, около 8 часов он был 5 баллов, после 8 часов упал до 4 баллов.


«Максимальная загруженность дорог Новосибирска вечером составила 9 баллов, что на 1 балл больше, чем вчера, и соответствует обычному уровню», — отмечает сервис Яндекс.Пробки.


Обстановка на левом берегу Новосибирска около 8 часов вечера
Обстановка на левом берегу Новосибирска около 8 часов вечера


Серьезные проблемы с транспортом сегодня вечером были на площади Карла Маркса — там из-за обрыва контактной линии встали троллейбусы и трамваи.

Прочтений: 6915
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (27)27
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено