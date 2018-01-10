На участке Большевистской длиной в полтора километра случилось три аварии





Вечером на Большевистской из-за трёх аварий на небольшом отрезке, движение было затруднено. Фото из архива НГС

Вечером 10 января в Новосибирске на Большевистской в районе Речного вокзала и площади инженера Будагова случилось три аварии.





По информации пользователей Яндекс.Карт, происшествия случились на участке длиной в полтора километра.





Одно из ДТП произошло в самом начале Большевистской, на развязке площади Будагова, второе — в районе Октябрьского моста, третье рядом с улицей Инской.





Обстановка на правом берегу Новосибирска около 8 часов вечера





Аварии наблюдались и в других частях города — на Бориса Богаткова возле Кирова, на улице Гоголя недалеко от станции метро «Маршала Покрышкина», а также на проезде Энергетиков недалеко от Димитровского моста. Уровень пробок в Новосибирске в начале вечера достигал 9 баллов, около 8 часов он был 5 баллов, после 8 часов упал до 4 баллов.





«Максимальная загруженность дорог Новосибирска вечером составила 9 баллов, что на 1 балл больше, чем вчера, и соответствует обычному уровню», — отмечает сервис Яндекс.Пробки.





Обстановка на левом берегу Новосибирска около 8 часов вечера





Серьезные проблемы с транспортом сегодня вечером были на площади Карла Маркса — там из-за обрыва контактной линии встали троллейбусы и трамваи.