На участке Большевистской длиной в полтора километра случилось три аварии
Вечером 10 января в Новосибирске на Большевистской в районе Речного вокзала и площади инженера Будагова случилось три аварии.
По информации пользователей Яндекс.Карт, происшествия случились на участке длиной в полтора километра.
Одно из ДТП произошло в самом начале Большевистской, на развязке площади Будагова, второе — в районе Октябрьского моста, третье рядом с улицей Инской.
Аварии наблюдались и в других частях города — на Бориса Богаткова возле Кирова, на улице Гоголя недалеко от станции метро «Маршала Покрышкина», а также на проезде Энергетиков недалеко от Димитровского моста. Уровень пробок в Новосибирске в начале вечера достигал 9 баллов, около 8 часов он был 5 баллов, после 8 часов упал до 4 баллов.
«Максимальная загруженность дорог Новосибирска вечером составила 9 баллов, что на 1 балл больше, чем вчера, и соответствует обычному уровню», — отмечает сервис Яндекс.Пробки.
Серьезные проблемы с транспортом сегодня вечером были на площади Карла Маркса — там из-за обрыва контактной линии встали троллейбусы и трамваи.
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Елена Громкова
Фото из архива НГС
Скриншот yandex.ru/maps