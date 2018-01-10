На площади Карла Маркса встали троллейбусы и трамваи





На площади остановили около двух десятков трамваев и троллейбусов

Вечером 10 января на площади Маркса в Новосибирске встали трамваи и троллейбусы.





По информации карты на сайте ЦУГАЭТ, на площади встали около двух десятков трамваев и троллейбусов. Остановили маршруты № 4 , 7, 8 (троллейбусы) и № 15 , 18 (трамваи).





В диспетчерской «Горэлектротранспорта» пояснили, что причина произошедшего — в обрыве контактной сети. Время устранения аварии в диспетчерской назвать затруднились.





Обрыв произошёл около 18:00





Утром 11 декабря на площади Карла Маркса была похожая ситуация — тогда, по информации очевидцев в соцсетях, трамваи остановились из-за неправильно припаркованного автомобиля.