На площади Карла Маркса встали троллейбусы и трамваи


На площади остановили около двух десятков трамваев и троллейбусов
На площади остановили около двух десятков трамваев и троллейбусов

Вечером 10 января на площади Маркса в Новосибирске встали трамваи и троллейбусы.


По информации карты на сайте ЦУГАЭТ, на площади встали около двух десятков трамваев и троллейбусов. Остановили маршруты № 4, 7, 8 (троллейбусы) и № 15, 18 (трамваи).


В диспетчерской «Горэлектротранспорта» пояснили, что причина произошедшего — в обрыве контактной сети. Время устранения аварии в диспетчерской назвать затруднились.


Обрыв произошёл около 18:00
Обрыв произошёл около 18:00


Утром 11 декабря на площади Карла Маркса была похожая ситуация — тогда, по информации очевидцев в соцсетях, трамваи остановились из-за неправильно припаркованного автомобиля.

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