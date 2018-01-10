На площади Карла Маркса встали троллейбусы и трамваи
Вечером 10 января на площади Маркса в Новосибирске встали трамваи и троллейбусы.
По информации карты на сайте ЦУГАЭТ, на площади встали около двух десятков трамваев и троллейбусов. Остановили маршруты
В диспетчерской «Горэлектротранспорта» пояснили, что причина произошедшего — в обрыве контактной сети. Время устранения аварии в диспетчерской назвать затруднились.
Утром 11 декабря на площади Карла Маркса была похожая ситуация — тогда, по информации очевидцев в соцсетях, трамваи остановились из-за неправильно припаркованного автомобиля.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова
Скриншот maps.nskgortrans.ru