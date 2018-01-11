Два сына за 9 месяцев: семья из Новосибирска поставила рекорд по разнице в возрасте между детьми

Семья Прокиных с сыновьями-рекордсменами

Семья Прокиных из Новосибирска поставила рекорд России по разнице в возрасте между детьми — сыновьями Степаном и Артёмом.





Степан старше Артёма всего на 9 месяцев и 20 дней.





Данные о рекорде Прокиных появились на сайте Книги рекордов России.





«Мы планировали маленькую разницу в возрасте, но не настолько, — смеясь, вспоминает 21-летняя мать сыновей Маргарита. — Даже все врачи были удивлены, потому что это нереально. [О второй беременности] узнала я не сразу, уже было 11 недель, но я забеременела ровно через четыре недели после родов. <...> Мне кажется, [с небольшой разницей в возрасте] удобнее, они вместе дружат, общаются, вместе в школу пойдут, в садик».







По словам Маргариты, после рождения второго сына её муж Алексей заинтересовался небольшой разницей в возрасте между своими детьми и узнал в интернете, что до них подобные рекорды ставили только недоношенные дети, и решили отправить заявку в Книгу рекордов. Сертификат семья ещё не получила.





В последний раз жители Новосибирска попадали в Книгу рекордов России в мае прошлого года — туда занесли 12-летнюю школьницу за рекордно длинные волосы.