Накатил и покатил: автоинспекторы пересчитали пьяных водителей на новогодних дорогах

В новогодние праздники водители часто превышали скорость и перевозили детей с нарушением требований безопасности

Новосибирская Госавтоинспекция подвела итоги работы в новогодние праздники — чаще всего водители превышали скорость и нарушали правила перевозки детей.





С 25 декабря по 9 января инспекторы ГИБДД задержали 256 нетрезвых водителей, 144 человека отказались проходить проверку на состояние опьянения. 51 автовладелец попался сотрудникам дорожной полиции нетрезвым повторно.





«Чаще всего нетрезвых водителей задерживали в спальных районах города, пригородах и сельской местности. Полк ДПС, обслуживающий территорию Новосибирска, выявил 172 нетрезвых водителя, в том числе 92 — за управление в состоянии опьянения, ещё 64 отказались проходить медосвидетельствование и 16 водителей попались повторно», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в группе пропаганды ГИБДД НСО.





Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 767 нарушений правил перевозки детей в автомобилях и 793 факта превышения скорости. За выезд на встречку инспекторы оштрафовали 81 автовладельца.





Напомним, в новогодние праздники на улицах города и области госавтоинспекторы несли службу в усиленном варианте и проводили рейды «Трасса» и «Нетрезвый водитель». В связи с этим число экипажей ДПС было увеличено на 30 процентов.





В ГИБДД напомнили, что за вождение в нетрезвом виде или отказ от проверки на состояние опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет. Тем, кто попался на вождении пьяным повторно, грозит уголовная ответственность.





«О водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, предположительно управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, сообщайте ближайшему наряду ДПС или по телефону 112», — попросили новосибирцев в Госавтоинспекции.







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