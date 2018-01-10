Новосибирец вступился за девушку на встрече одноклассников и попал в колонию на 2,5 года

Кирилл Филиппов с женой Александрой

Сегодня суд Новосибирского района НСО приговорил 28-летнего Кирилла Филиппова к 2,5 годам колонии за драку на встрече одноклассников — его адвокат утверждает, что осуждённый пытался защитить девушку.







Случай произошёл ещё в 2016 году на базе отдыха «Млечный путь». Встреча одноклассников уже заканчивалась, все начали собираться домой.







«В это время появился неизвестный человек, который подошёл, начал кричать на одну из девушек, схватил за плечи и ударил в лицо. Девушка упала на камни и несколько секунд не поднималась. Кирилл был трезвым, видя, что неизвестный ударил девушку, которая училась в параллельном классе, подскочил и попытался приподнять её. В этот момент этот неизвестный гражданин резко шагает к нему навстречу, и Кирилл выставляет руку, как бы ограждаясь. Все свидетели обвинения говорят, что рука пришлась или в грудь, или в плечо. При этом никто не говорит, что рука дотянулась до лица», — рассказал адвокат осуждённого Дмитрий Смышляев.







Позже выяснилось, что девушка и приехавший за ней парень уже 10 лет живут вместе. На суде потерпевший пояснил, что Филиппов не просто остановил его рукой, а сломал челюсть, пересказывает Смышляев. Пострадавший, по его словам, заявил, что после происшествия поехал в полицию, потом в городскую больницу № 1 , где его якобы не приняли, а потом в больницу № 34 и областную больницу.







В документах суда значится, что диагноз пострадавшего «перелом верхней челюсти с осколками, перелом основания черепа и контузия левого глаза». Всё это — с одного удара, которого не видел ни один свидетель обвинения, говорит Смышляев.





Адвокат утверждает, что Кирилл Филиппов просто остановил рукой шедшего к нему мужчину

По данным экспертизы, говорит Смышляев, врач в больнице № 34 только подозревал у пострадавшего травму основания черепа, а на следующий день в областной больнице во время обследования травма не подтвердилась, и мужчину выписали с диагнозом «контузия левого глаза». Это разная степень тяжести, заявляет адвокат, но экспертизы, которые делались по заказу стороны защиты, суд к делу не приобщил.







Сегодня судья Олег Карпец приговорил Кирилла Филиппова к 2,5 годам колонии общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ) и выплате компенсации пострадавшему в размере 150 тысяч рублей. Филиппова увезли в СИЗО, дома у мужчины остались жена и маленькая дочь.







«Я ожидал, что судья переквалифицирует обвинение на менее тяжкое: на неумышленное причинение вреда и оставит Кирилла на свободе», — говорит Смышляев. Он заявил, что планирует подавать апелляционную жалобу.







Приговор в законную силу не вступил.





Один из самых громких случаев уголовного преследования мужчины, заступившегося за девушку, — случай Дмитрия Морковина. Весной 2017 года он на площади Ленина нокаутировал одного из пристающих к девушке мужчин, тот получил черепно-мозговую травму. Сначала следователи предъявляли Морковину обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, потом статью переквалифицировали на более мягкую. Вчера мировой судья 1-го судебного участка Центрального судебного района прекратил уголовное дело «в связи с примирением c потерпевшим». Морковин заплатил пострадавшему 90 тысяч рублей и принёс извинения.