Замечтались о лете: новосибирцы начали раскупать путёвки в Турцию и Грецию

Самым популярным направлением у новосибирцев остаются курорты Юго-Восточной Азии — Таиланд, Китай и Вьетнам

Новосибирские туроператоры объявили о начале раннего бронирования туров на весну и лето 2018 года.







В этом году новых направлений из Новосибирска не появится — сибиряков будут завлекать на привычные курорты, рассказала НГС.НОВОСТИ председатель правления Регионального отраслевого союза туриндустрии Сибири Наталья Куцевол.







«Новых направлений нет, но очень рано появились старые: это Греция — остров Крит, Салоники. Хайнань будет опять же на всё лето поставлен, Турция и Юго-Восточная Азия — это как обычно. Мы ждём, что ещё поставят Тунис, а по поводу Египта, я думаю, это всё будет на базе регулярных перелётов в Каир, и туроператоры турпакеты на чартерные рейсы пока не формируют, потому что Каир — не очень выгодное направление, логистика там не очень бюджетная», — пояснила эксперт. Она добавила, что вместе с Египтом туроператоры ждут в этом году возвращения Болгарии и Крыма, тоже на базе регулярных рейсов.







Ближайший период, когда цены на туры традиционно снижаются, — это с 11 мая по 10 июня.





«Это самая низкая цена за сезон», — объяснила Наталья Куцевол. В остальном цены на путёвки в этом году должны остаться на уровне последних лет, если в отношении России не введут новые санкции, а курс рубля будет стабилен. Сейчас средняя цена тура на человека составляет около 50 тысяч рублей.







Сегодня с отметкой «Раннее бронирование» новосибирцам предлагают путёвки на несколько курортов. Среди самых дешёвых предложений — шесть ночей в турецком Кемере с вылетом 29 мая на двоих в 4-звёздочном отеле за 49,6 тысячи рублей, шесть ночей на Хайнане в трёхзвёздочном отеле за 54,4 тысячи рублей и столько же ночей на Пхукете в трёхзвёздочном отеле с вылетом 31 мая за 91,3 тысячи на двоих.







Этим летом из Новосибирска можно будет летать в Японию — S7 открыла продажи авиабилетов на это направление ещё в декабре.