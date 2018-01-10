В новый музей за полмиллиарда начали пускать бесплатно

Сейчас в музее работают четыре экспозиции

Исторический парк «Россия — Моя история», расположенный в Октябрьском районе Новосибирска, объявил о бесплатном входе для своих посетителей на все действующие экспозиции.





Акция начала действовать на прошлой неделе и продлится до 1 апреля.





«Все желающие могут бесплатно посетить четыре экспозиции исторического парка: "Романовы", "Рюриковичи", "XX век. От великих потрясений к Великой победе", "Россия — Моя история. 1945 — 2016". Для этого необходимо обратиться в кассу парка за бесплатным билетом», — рассказали в пресс-службе парка.





Также в пресс-службе отметили, что замена экспозиций и новые экспозиции в музее пока не планируются.





Исторический парк открылся в ноябре 2017 года по адресу территория Военного городка, 17. Музей интересен тем, что в нём нет традиционных экспонатов: ни картин, ни археологических находок, ни антикварных мелочей. Вместо них на стенах проекторы, лайтбоксы, планшеты, сенсорные столы и экраны, которые рассказывают об истории страны.





На все работы по реконструкции и созданию мультимедийного парка потратили 537 млн рублей, в том числе чуть больше 100 млн рублей — от компании «Газпром», а остальные — из бюджета Новосибирской области.