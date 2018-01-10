В новый музей за полмиллиарда начали пускать бесплатно

Сейчас в музее работают четыре экспозиции
Сейчас в музее работают четыре экспозиции

Исторический парк «Россия — Моя история», расположенный в Октябрьском районе Новосибирска, объявил о бесплатном входе для своих посетителей на все действующие экспозиции.


Акция начала действовать на прошлой неделе и продлится до 1 апреля.


«Все желающие могут бесплатно посетить четыре экспозиции исторического парка: "Романовы", "Рюриковичи", "XX век. От великих потрясений к Великой победе", "Россия — Моя история. 1945 — 2016". Для этого необходимо обратиться в кассу парка за бесплатным билетом», — рассказали в пресс-службе парка.


Также в пресс-службе отметили, что замена экспозиций и новые экспозиции в музее пока не планируются.


Исторический парк открылся в ноябре 2017 года по адресу территория Военного городка, 17. Музей интересен тем, что в нём нет традиционных экспонатов: ни картин, ни археологических находок, ни антикварных мелочей. Вместо них на стенах проекторы, лайтбоксы, планшеты, сенсорные столы и экраны, которые рассказывают об истории страны. 


На все работы по реконструкции и созданию мультимедийного парка потратили 537 млн рублей, в том числе чуть больше 100 млн рублей — от компании «Газпром», а остальные — из бюджета Новосибирской области.

Прочтений: 12731
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (94)94
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено