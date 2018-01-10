Nissan Terrano протаранил офис банка на улице Королёва

Nissan въехал в дверь банка «Левобережный»

10 января кроссовер Nissan Terrano въехал в дверь банка «Левобережный» по адресу Королёва, 21/1. По словам очевидцев, ДТП произошло примерно в 14:40.





«Машина сама поехала. Хозяйка зашла в администрацию (администрация Дзержинского района находится напротив банка. — А.И.), потом завела с пульта, и машина сама въехала в дверь», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ свидетель инцидента.





По словам клиентов банка, сотрудники ГИБДД ещё не выехали на место происшествия, машина загораживает вход в здание уже несколько часов.





В пресс-службе банка «Левобережный» корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что в момент происшествия сотрудники банка находились внутри офиса на своих рабочих местах, поэтому сам момент ДТП никто из них не видел.





«Оценка материального ущерба, нанесённого банку, на данный момент ещё не произведена. Заявление в полицию подаваться не будет, поскольку после установления размера нанесённого банку ущерба дело будет решаться в гражданско-правовом порядке с виновником ДТП», — прокомментировал ситуацию представитель банка.







По словам очевидцев, автомобиль до сих пор загораживает вход в банк





Это не первый случай в Новосибирске, когда автомобили врезаются в здание банка — так, несколько лет назад мужчина за рулём автомобиля Nissan въехал в здание Сбербанка и повредил три машины на парковке. При этом у виновника ДТП наблюдались признаки опьянения, но он отказался пройти медицинское освидетельствование.