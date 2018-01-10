Минобороны даст субсидию на квартиру майору, который устроил акцию протеста у здания полпредства

Майор Скубак вышел на одиночный пикет после увольнения из ракетной дивизии
Майор Скубак вышел на одиночный пикет после увольнения из ракетной дивизии

Министерство обороны России официально прокомментировало пикет майора новосибирской ракетной дивизии Владимира Скубака — со вчерашнего дня уволенный военный проводит одиночные пикеты у здания полпредства на улице Державина с плакатом «Меня обманул Путин».


«В 2016 году гражданин Скубак Владимир Петрович досрочно уволен из Вооруженных Сил Российской Федерации по состоянию здоровья с правом получения жилья по линии Минобороны России. При увольнении изъявил желание получить денежную субсидию для приобретения жилого помещения и был включён в единый реестр военнослужащих, ожидающих постоянного жилья. В настоящее время проживает в служебной двухкомнатной квартире до получения денежной компенсации», — пояснили в ответе на запрос НГС.НОВОСТИ в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.


Напомним, вчера майор новосибирской ракетной дивизии Владимир Скубак устроил акцию протеста под окнами полпредства. Военнослужащий заявил, что был лишён доступа к гостайне после поездки на Украину без официального разрешения руководства, а после этого — права на получение квартиры.

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