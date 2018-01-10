Минобороны даст субсидию на квартиру майору, который устроил акцию протеста у здания полпредства

Майор Скубак вышел на одиночный пикет после увольнения из ракетной дивизии

Министерство обороны России официально прокомментировало пикет майора новосибирской ракетной дивизии Владимира Скубака — со вчерашнего дня уволенный военный проводит одиночные пикеты у здания полпредства на улице Державина с плакатом «Меня обманул Путин».







«В 2016 году гражданин Скубак Владимир Петрович досрочно уволен из Вооруженных Сил Российской Федерации по состоянию здоровья с правом получения жилья по линии Минобороны России. При увольнении изъявил желание получить денежную субсидию для приобретения жилого помещения и был включён в единый реестр военнослужащих, ожидающих постоянного жилья. В настоящее время проживает в служебной двухкомнатной квартире до получения денежной компенсации», — пояснили в ответе на запрос НГС.НОВОСТИ в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.





Напомним, вчера майор новосибирской ракетной дивизии Владимир Скубак устроил акцию протеста под окнами полпредства. Военнослужащий заявил, что был лишён доступа к гостайне после поездки на Украину без официального разрешения руководства, а после этого — права на получение квартиры.