Само не растает: в Новосибирскую область идут затяжные снегопады

Новосибирскую область накроет череда снегопадов
Новосибирскую область накроет череда снегопадов

Синоптики Новосибирского Гидрометцентра дали прогноз погоды на вторую декаду января: в регионе ожидаются частые снегопады и перепады температур от 0 до –35 градусов.


«Мы предполагаем, что в среднем во второй декаде января температурный фон в Новосибирской области будет в пределах нормы. Напомню, что в норме средняя температура второй декады по Новосибирской области — от –16 до –18 градусов. И одновременно предполагаем, что всё-таки будут достаточно активны циклонические процессы, то есть облачная погода с осадками — снегопадами — ожидается в большинстве дней», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


По его словам, в эти десять дней волны тепла и холода будут чередоваться. Например, днём в четверг, 11 января, температура в Новосибирской области может подняться до нуля, но уже на следующие сутки в регион придёт похолодание, которое затянется до середины декады, после чего морозы снова ослабнут на пару дней. В целом ночные температуры в эту десятидневку будут колебаться от –10 до –27 градусов, местами могут ударить 35-градусные морозы. Днём ожидается от 0 до –20 градусов, в некоторых районах воздух может остыть до –27.


Ранее ГУ МЧС по Новосибирской области попросило жителей Новосибирской области по возможности не выезжать за город 11 и 12 января. Это связано с неблагоприятным прогнозом погоды: на регион обрушатся мокрый снег, метели и сильный порывистый ветер.

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