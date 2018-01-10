«Трэвелерс» и «Мехико», прощайте: в Новосибирске закрылись сразу пять старейших ресторанов

Сразу несколько известных в Новосибирске ресторанов и кафе закрылись после новогодних каникул или прекратят работу в самое ближайшее время.





Из кофейни на улице Ленина уже вывозят оборудование и мебель





Вчера, 9 января, перестала работать кофейня, ранее работавшая под вывеской «Трэвелерс Кофе» в доме на улице Ленина, 6. Сегодня из помещения уже вывозят оборудование. Руководитель компании Андрей Чернецов подтвердил, что заведение по этому адресу закрыто, но подчеркнул, что компания ищет для сети «новые локации».







Так кофейня на Ленина, 6 выглядела в первые годы работы





Кофейня сети Traveler's Coffee на улице Ленина открылась в 2007 году и стала первым заведением сети с индивидуальным дизайном. Тогда владельцы собирались открывать в знаковых местах кофейни, оформленные в особой стилистике, — эта точка первоначально имела кричащий «мексиканский» дизайн, но потом его сделали более сдержанным.





Проиграв суды со своим бывшим партнёром, новосибирская компания лишилась права использовать бренд Traveler's Coffee





В последние несколько лет владельцы «Трэвэлерс кофе Новосибирск» вели со своим бывшим партнёром Анваром Пириевым борьбу за права на бренд, которая завершилась победой последнего. В октябре прошлого года Андрей Чернецов говорил НГС.НОВОСТИ, что его компания собирается перевести собственные заведения под новый бренд.



Решение о закрытии кофейни на Ленина, впрочем, не связано с этими проблемами. По словам Чернецова, точка на Ленина никогда не была для компании прибыльной и «её держали для престижа». Ранее, в 2016 году, в этом же здании прекратила работу другая крупная кофейня, входившая в сеть «Кофемолка». Тогда её руководство объяснило это решение ужесточением конкуренции со стороны более современных небольших заведений. Сейчас в зоне пятиминутной шаговой доступности остаются 14 различных кофеен. Последнее самое крупное заведение этого формата заработало в начале года на углу улиц Ленина и Урицкого — его открыла сеть «Чашка кофе» ресторатора Дениса Иванова.





Желающих поесть в ресторане со вчерашнего дня встречает объявление о его закрытии





Со вчерашнего дня приостановил работу и ресторан «Ля Мезон». На его дверях висит лаконичное объявление «С 9 января ресторан не работает». Как рассказала НГС.НОВОСТИ управляющая ресторанным комплексом Елена Алфёрова, владельцы ресторана решили провести реконструкцию большей части здания. «Зал ресторана, который выходит окнами на улицу Горького, будет отдан под кондитерскую, которая сейчас занимает маленькое помещение в углу здания. Здесь же разместится отдел гастрономии», — говорит Алфёрова. Реконструкция продлится до конца весны 2018 года. Закрыт будет и расположенный на втором этаже банкетный зал — его планируют открыть только к началу 2019 года. Расположенный в подвале здания винный бутик «Кабинет» и кондитерская продолжат работу в прежнем режиме.







Владельцы ресторана «Ля Мезон» решили отдать его большой зал под кондитерскую и кулинарию





Ресторан «Ля Мезон» был открыт в 2006 году группой компаний «Септима», которая провела дорогостоящую реконструкцию исторического особняка — дома купца Крюкова. В 2007 году здесь даже обедали президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев.





Закрытие «Мехико» объясняют «техническими причинами»





С начала года остановил также работу ресторан «Мехико»: на входе висит объявление о том, что заведение закрыто до 1 февраля. Телефоны ресторана не отвечают, а из заведения, по наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, время от времени вывозятся остатки товара. Сайт ресторана также не работает. Связаться с учредителями «Мехико» на момент выхода материала не удалось. Однако, по словам других новосибирских рестораторов, к ним уже обращались работники «Мехико» в поисках новой работы. Ресторан «Мехико» был одним из старейших постоянно работавших в Новосибирске — его открыли на Октябрьской, 49 в начале 1999 года.





Интерьер ресторана «Вранац»





Не пережил прошлого года и сербский ресторан «Вранац» на улице Восход. По словам совладельца заведения Любомира Китановича, собственник помещения повысил ставку аренды, что сделало ресторан убыточным. Китанович говорит, что будет искать новое помещение, но, когда это сделать удастся, он сказать не смог.







Один из залов новосибирского ресторана «Экспедиция. Северная кухня»





В конце прошлого года прекратил работу и ресторан «Экспедиция. Северная кухня» на улице Железнодорожной. Информацию об этом подтвердила администратор заведения Анна Неизвестная. По информации НГС.НОВОСТИ, владельцы также были вынуждены закрыть ресторан из-за повышения ставок аренды.





В зале ресторана «Экспедиция. Северная кухня» был установлен настоящий корпус вертолёта Ми-2





«Экспедиция» была открыта в Новосибирске в 2009 году местными предпринимателями. Ресторан создан по образу и подобию одноименного заведения в Москве, которое принадлежит столичной компании «Руян». Особенностью его была ставка на блюда из дичи и северной речной рыбы. В начале 2010-х годов это заведение было одним из самых дорогих в городе, отдельные блюда здесь стоили около 5 тысяч рублей.





Respublica занимает подвал здания бывшего бытового комбината на краю микрорайона «Щ» в Академгородке





Последние дни дорабатывает и бар сети Respublica на улице Демакова в Академгородке. Совладелец и руководитель компании «Паблик Групп» (которой принадлежит сеть) Юрий Аксёнов объяснил это решение ужесточившейся конкуренцией. «После того как начал работать торговый центр "Эдем", где открылись "Перчини" и "Бочкари", наш оборот упал где-то на 15%, и этого оказалось достаточным, чтобы бар перестал быть прибыльным», — сказал Аксёнов. По его словам, заведение не закрывается, а по сути переезжает — новый бар сети будет вскоре открыт на площади Карла Маркса на первом этаже здания с многоуровневой парковкой, где уже работают «Бургер Кинг» и «Вилка-Ложка».







Ещё одно новосибирское заведение с именем — кафе «Шансонье» — прекратило работу в конце прошлого года после того, как его приобрели предприниматели с Алтая.