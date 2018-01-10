Роддом на дому: на каникулах врачи три раза приняли домашние роды





Роды пришлось принимать врачам скорой помощи

Новосибирские врачи скорой помощи рассказали об итогах новогодних праздников — на каникулах они приняли роды у трёх сибирячек, которых не успели увезти в родильные дома.





«Родились дома три ребёнка — две девочки и один мальчик», — рассказала сегодня главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова. Она уточнила, что все роды прошли хорошо — после этого новорождённых детей с матерями врачи скорой увезли в стационары.





«К счастью, всё прошло благополучно, спасибо докторам и мамам», — отметила главврач.





Заместитель министра здравоохранения Елена Аксёнова уточнила, что в саму новогоднюю ночь в новосибирских роддомах родились 14 детей (10 мальчиков и 4 девочки), их здоровье также в порядке.





Врачи напомнили, что на новогодних каникулах экстренные службы, в том числе скорая, работали в штатном режиме, хотя нагрузка была выше, чем обычно. По словам Ирины Большаковой, больше всего к врачам скорой звонили люди с хроническими болезнями, а также те, кто ощутил последствия алкогольного опьянения.

