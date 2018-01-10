Карта: в Новосибирске подготовили места для купелей на Крещение

В прошлом году на купели у Димитровского моста установили ледяной светящийся крест

Мэрия Новосибирска назвала места, где на Крещение, которое отмечают 19 января, откроют купели.





«В этих местах священнослужители проведут необходимые церковные обряды, будут дежурить спасательные и медицинские бригады, правоохранительные органы», — сообщили в пресс-службе мэрии и добавили, что рядом с каждой купелью подготовят места, где можно будет согреться и переодеться.





В городе подготовили семь мест, где можно окунуться в ледяную воду.





Это карьер на Юго-Западном жилмассиве, микрорайон «Затон», пожарный причал МЧС возле Димитровского моста, протока Оби у микрорайона «Европейский берег», озёра «Жемчужина Сибири» и «Спартак», а также пляж «Бумеранг».





НГС публикует для читателей карту, на которой можно посмотреть, где расположены купели и в какое время они будут работать.









В мэрии отметили, что купаться в других купелях опасно для жизни, а также напомнили, что перед тем, как окунуться, нужно разогреться, взять с собой нескользящую обувь и сухую одежду, а после обряда выпить горячий чай. Купания противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми, бронхо-лёгочными, инфекционными и некоторыми другими заболеваниями, а также детям.





В прошлом году с полуночи до семи утра нырнуть в прорубь успели более 3,5 тысяч человек, в основном благодаря относительно тёплой погоде.