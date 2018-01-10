Карта: в Новосибирске подготовили места для купелей на Крещение

В прошлом году на купели у Димитровского моста установили ледяной светящийся крест
В прошлом году на купели у Димитровского моста установили ледяной светящийся крест

Мэрия Новосибирска назвала места, где на Крещение, которое отмечают 19 января, откроют купели. 


«В этих местах священнослужители проведут необходимые церковные обряды, будут дежурить спасательные и медицинские бригады, правоохранительные органы», — сообщили в пресс-службе мэрии и добавили, что рядом с каждой купелью подготовят места, где можно будет согреться и переодеться. 


В городе подготовили семь мест, где можно окунуться в ледяную воду. 


Это карьер на Юго-Западном жилмассиве, микрорайон «Затон», пожарный причал МЧС возле Димитровского моста, протока Оби у микрорайона «Европейский берег», озёра «Жемчужина Сибири» и «Спартак», а также пляж «Бумеранг». 


НГС публикует для читателей карту, на которой можно посмотреть, где расположены купели и в какое время они будут работать.



В мэрии отметили, что купаться в других купелях опасно для жизни, а также напомнили, что перед тем, как окунуться, нужно разогреться, взять с собой нескользящую обувь и сухую одежду, а после обряда выпить горячий чай. Купания противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми, бронхо-лёгочными, инфекционными и некоторыми другими заболеваниями, а также детям.  


В прошлом году с полуночи до семи утра нырнуть в прорубь успели более 3,5 тысяч человек, в основном благодаря относительно тёплой погоде. 

Прочтений: 2266
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено