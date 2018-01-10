Умер легендарный актёр Михаил Державин

О дате прощания и месте похорон Михаила Державина будет сообщено дополнительно
О дате прощания и месте похорон Михаила Державина будет сообщено дополнительно

Ведущий актер Московского академического театра сатиры, народный артист РСФСР Михаил Державин скончался на 82-м году жизни.

 

«Не стало Михаила Державина. О дате прощания и месте похорон будет сообщено дополнительно», — указано на сайте театра сатиры. 


Актёр умер после продолжительной тяжелой болезни, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя театра. 


Михаил Державин родился в Москве 15 июня 1936 года в актёрской семье. Его отец Михаил Державин был одним из ведущих актёров Театра имени Вахтангова. В 1959–1967 годах младший Державин служил в Московском театре имени Ленинского комсомола, а затем — в Московском академическом театре сатиры. Актёр сыграл в десятках фильмах, а также озвучил несколько мультфильмов. Имеет ряд орденов, в том числе орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.

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