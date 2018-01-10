Умер легендарный актёр Михаил Державин

О дате прощания и месте похорон Михаила Державина будет сообщено дополнительно

Ведущий актер Московского академического театра сатиры, народный артист РСФСР Михаил Державин скончался на 82-м году жизни.





«Не стало Михаила Державина. О дате прощания и месте похорон будет сообщено дополнительно», — указано на сайте театра сатиры.





Актёр умер после продолжительной тяжелой болезни, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя театра.





Михаил Державин родился в Москве 15 июня 1936 года в актёрской семье. Его отец Михаил Державин был одним из ведущих актёров Театра имени Вахтангова. В 1959–1967 годах младший Державин служил в Московском театре имени Ленинского комсомола, а затем — в Московском академическом театре сатиры. Актёр сыграл в десятках фильмах, а также озвучил несколько мультфильмов. Имеет ряд орденов, в том числе орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.