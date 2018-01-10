Сибирячка пошла под суд за смерть отца после удара локтем в живот

Женщина оказалась на скамье подсудимых после того, как её отец впал в кому и умер в больнице
Женщина оказалась на скамье подсудимых после того, как её отец впал в кому и умер в больнице

В Новосибирске начинается суд над 44-летней жительницей микрорайона «Родники», которую обвиняют в смерти отца.


Как выяснили следователи, 9 июля 2017 года пьяная женщина поссорилась с 76-летним отцом в своей квартире на улице Родники. Дочь возмутило то, что подвыпивший мужчина некорректно отозвался о её матери — своей жене, которая умерла несколько лет назад, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ гособвинитель, помощник прокурора Калининского района Новосибирска Злата Самсонова.


По словам гособвинителя, отец попытался успокоить возмущавшуюся дочь и обхватил её сзади руками. Женщина начала толкать отца локтями в живот в попытке освободиться, и мужчина её отпустил. Позже дочь зашла к отцу в комнату, они помирились. А вечером мужчина пожаловался на плохое самочувствие, дочь вызвала скорую помощь, и врачи увезли его в городскую клиническую больницу № 25.


«Он говорил, что у него болит живот, скорее всего, из-за того, что поел жирной пищи. В больнице состояние ухудшилось, он впал в кому и 12 июля умер, не приходя в сознание», — сообщила Злата Самсонова.


Как следует из материалов дела, мужчина погиб от «закрытой тупой травмы живота с разрывом основания брыжейки тонкого кишечника».


Теперь его дочь пойдёт под суд по обвинению в «причинении смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Как уточнила гособвинитель, свою вину женщина признала, Калининский районный суд Новосибирска рассмотрит её уголовное дело в особом порядке. Судебное заседание назначено на 11 января.


По этой же статье недавно судили и 29-летнюю Любовь Соломину, по вине которой из окна 17-этажки на улице Адриена Лежена выпал её трёхлетний сын. Суд приговорил женщину к ограничению свободы.

Прочтений: 16492
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (31)31
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено