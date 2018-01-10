Сибирячка пошла под суд за смерть отца после удара локтем в живот

Женщина оказалась на скамье подсудимых после того, как её отец впал в кому и умер в больнице

В Новосибирске начинается суд над 44-летней жительницей микрорайона «Родники», которую обвиняют в смерти отца.







Как выяснили следователи, 9 июля 2017 года пьяная женщина поссорилась с 76-летним отцом в своей квартире на улице Родники. Дочь возмутило то, что подвыпивший мужчина некорректно отозвался о её матери — своей жене, которая умерла несколько лет назад, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ гособвинитель, помощник прокурора Калининского района Новосибирска Злата Самсонова.







По словам гособвинителя, отец попытался успокоить возмущавшуюся дочь и обхватил её сзади руками. Женщина начала толкать отца локтями в живот в попытке освободиться, и мужчина её отпустил. Позже дочь зашла к отцу в комнату, они помирились. А вечером мужчина пожаловался на плохое самочувствие, дочь вызвала скорую помощь, и врачи увезли его в городскую клиническую больницу № 25 .





«Он говорил, что у него болит живот, скорее всего, из-за того, что поел жирной пищи. В больнице состояние ухудшилось, он впал в кому и 12 июля умер, не приходя в сознание», — сообщила Злата Самсонова.







Как следует из материалов дела, мужчина погиб от «закрытой тупой травмы живота с разрывом основания брыжейки тонкого кишечника».







Теперь его дочь пойдёт под суд по обвинению в «причинении смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Как уточнила гособвинитель, свою вину женщина признала, Калининский районный суд Новосибирска рассмотрит её уголовное дело в особом порядке. Судебное заседание назначено на 11 января.





По этой же статье недавно судили и 29-летнюю Любовь Соломину, по вине которой из окна 17-этажки на улице Адриена Лежена выпал её трёхлетний сын. Суд приговорил женщину к ограничению свободы.