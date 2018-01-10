Acura на встречке устроила ДТП в Калининском районе: один человек попал в больницу
Днём 10 января встречные Acura TSX и Chevrolet Lacetti столкнулись в Калининском районе Новосибирска: водитель «Акуры» попал в больницу.
Авария случилась в 11:50 на улице Александра Невского недалеко от Павловского сквера.
«Acura ехала со стороны Учительской, Chevrolet — ему навстречу. Водитель "Акуры" не справился с управлением, машину выбросило на встречную полосу, где она лоб в лоб столкнулась с "Шевроле"», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
По данным аваркомов, в аварии пострадал водитель «Акуры» — мужчина повредил голову, его увезли в больницу врачи скорой помощи. Судя по фотографии с места аварии, у обоих автомобилей сильно повреждены передние части кузова.
Одно из последних лобовых столкновений случилось два дня назад: Mazda 6 и «Лада Гранта» столкнулись на перекрёстке в Пашино из-за того, что один водитель не заметил другого.
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Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus