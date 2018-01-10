Власти попросили новосибирцев не бросать машины на обочинах магистралей
Власти Новосибирска рассказали, с каких дорог сегодня будут вывозить снег, и попросили горожан не бросать на обочинах машины.
«Водителей просят на время очистки улиц от снега не оставлять автомобили вдоль дорог и по просьбе управляющих организаций освобождать внутриквартальные проезды и придомовые территории», — сообщили в пресс-центре мэрии.
Днём 10 января снег будут вывозить с Ипподромской, Владимировской, Жуковского, Гусинобродского шоссе, проспекта Дзержинского, Кирова, Блюхера, Бугринского моста, Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, Героев Революции, проспекта Академика Коптюга, Софийской, Объединения, Мясниковой, Гребенщикова и некоторых других улиц.
Кроме этого, сейчас рабочие подметают тротуары, пешеходные мосты, лестницы и остановки, очищают от налипшего снега дорожные знаки и катафоты.
Чистить дороги от снега ежедневно выходит до 233 единиц спецтехники днём и 240 — ночью.
В конце прошлого года фотокорреспондент НГС.НОВОСТИ наблюдал, как снегоуборочная техника чистит главные городские магистрали.
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Ксения Евдокимова
Фото Анны Золотовой