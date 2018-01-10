Тысячи новосибирцев свалились с простудой после новогодних холодов
Новосибирский Роспотребнадзор опубликовал цифры по заболевшим ОРВИ за первую неделю 2018 года — число простудившихся жителей сильно меньше нормы эпидпорога.
За первую неделю этого года Роспотребнадзор зарегистрировал 8 тысяч случаев заболеваемости ОРВИ — это ниже эпидемиологического порога на 33,8%, сообщило ведомство на официальном сайте. По информации Роспотребнадзора, число заболевших детей в возрасте от 0 до 18 лет было меньше на 40% в сравнении с обычными цифрами.
«Случаев гриппа не зарегистрировано. Проводится мониторинг за циркуляцией вирусов среди людей с признаками ОРВИ и гриппа», — рассказали в управлении Роспотребнадзора.
Ситуация на последней неделе 2017 года была обратной — эпидпорог был превышен. Тогда более 20 тысяч новосибирцев заболели ОРВИ, также официально зарегистрирован случай гриппа. По информации врачей, заболевший гриппом не был привит.
В ведомстве добавили, что к этому эпидсезону врачи привили против гриппа 1,2 млн человек — то есть почти половину всех жителей Новосибирской области.
Ранее новосибирский профессор-вирусолог Сергей Нетёсов подробно рассказал НГС.НОВОСТИ, кто рискует заболеть ОРВИ и гриппом в эпидсезон и почему зимой сибиряки болеют чаще, чем летом.
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Мария Морсина
Фото Веры Сальницкой