Тысячи новосибирцев свалились с простудой после новогодних холодов

На первой неделе 2018 года простуженные сибиряки меньше стояли в очереди к терапевтам

Новосибирский Роспотребнадзор опубликовал цифры по заболевшим ОРВИ за первую неделю 2018 года — число простудившихся жителей сильно меньше нормы эпидпорога.







За первую неделю этого года Роспотребнадзор зарегистрировал 8 тысяч случаев заболеваемости ОРВИ — это ниже эпидемиологического порога на 33,8%, сообщило ведомство на официальном сайте. По информации Роспотребнадзора, число заболевших детей в возрасте от 0 до 18 лет было меньше на 40% в сравнении с обычными цифрами.







«Случаев гриппа не зарегистрировано. Проводится мониторинг за циркуляцией вирусов среди людей с признаками ОРВИ и гриппа», — рассказали в управлении Роспотребнадзора.







Ситуация на последней неделе 2017 года была обратной — эпидпорог был превышен. Тогда более 20 тысяч новосибирцев заболели ОРВИ, также официально зарегистрирован случай гриппа. По информации врачей, заболевший гриппом не был привит.







В ведомстве добавили, что к этому эпидсезону врачи привили против гриппа 1,2 млн человек — то есть почти половину всех жителей Новосибирской области.







Ранее новосибирский профессор-вирусолог Сергей Нетёсов подробно рассказал НГС.НОВОСТИ, кто рискует заболеть ОРВИ и гриппом в эпидсезон и почему зимой сибиряки болеют чаще, чем летом.

