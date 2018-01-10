Вырастет нагрузка: МВД объявило о массовых сокращениях среди гаишников

Сокращение в МВД коснётся подразделений ГИБДД

Штат Госавтоинспекции в России сократили на 10 тысяч человек — эксперт рассказал, как это затронет работу инспекторов ДПС в Новосибирске.





Президент Владимир Путин подписал указ о сокращении штата сотрудников МВД 31 декабря. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.





«Штатная численность органов внутренних дел Российской Федерации с 1 января 2018 года уменьшена на 10 тысяч единиц», — сообщили в пресс-службе МВД РФ.







В пресс-службе МВД пояснили, что сократят должности сотрудников полиции в подразделениях ГИБДД, в частности дорожно-патрульной службы. В первую очередь это коснётся неукомплектованных должностей.





Исключением станут должности, «предназначенные для совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений».





Общая численность сотрудников ГИБДД по всей России сейчас составляет порядка 55 тысяч человек. Сокращение на 10 тысяч — это почти 18%, уточняет «Российская газета».





Попавших под сокращение сотрудников при желании могут перевести на другие вакантные должности в полиции, говорится в сообщении МВД.





Бывший инспектор ГИБДД, глава ячейки профсоюза полка ДПС Павел Алексеев в разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ отметил, что сокращение штата ГИБДД приведёт к увеличению нагрузки на инспекторов.





«Обычно в таких случаях отправляют на пенсию тех, у кого уже есть выслуга лет, кого-то вынуждают уволиться по собственному желанию, кого-то сокращают.





Одно дело, если бы сокращали административный состав, но сокращают тех людей, которые работают, а работа для сотрудника ГИБДД есть всегда, её очень много. Нагрузка на инспекторов неизбежно увеличится.





Сейчас в среднем на район Новосибирска у нас два экипажа днём и два — ночью. Их основная работа — оформление столкновений, на мероприятия по контролю времени попросту не остаётся», — поделился Павел Алексеев.







За последние годы это уже третье сокращение штата в ГИБДД. После каждого из них, как заметил собеседник, появляются объявления о ярмарках вакансий в полку ДПС.





Ранее в отделе кадров Госавтоинспекции Новосибирска нехватку кадров в ГИБДД объясняли тем, что «сотрудники увольняются, переводятся работать в другие подразделения, выходят на пенсию». Кроме того, трудоустройство одного человека занимает около трёх месяцев.





Начальник пресс-службы ГУ МВД по НСО Сергей Щекотин не стал комментировать реформу ГИБДД. Он пояснил, что пока не может сказать ни количество попавших под сокращение сотрудников, ни сроки, когда изменения в штате вступят в силу.





«Штатные изменения проводит [федеральное] МВД. Всё будет проводиться в соответствии с нормативными документами», — сказал Сергей Щекотин.