Вырастет нагрузка: МВД объявило о массовых сокращениях среди гаишников

Сокращение в МВД коснётся подразделений ГИБДД
Сокращение в МВД коснётся подразделений ГИБДД

Штат Госавтоинспекции в России сократили на 10 тысяч человек — эксперт рассказал, как это затронет работу инспекторов ДПС в Новосибирске.


Президент Владимир Путин подписал указ о сокращении штата сотрудников МВД 31 декабря. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. 


«Штатная численность органов внутренних дел Российской Федерации с 1 января 2018 года уменьшена на 10 тысяч единиц», — сообщили в пресс-службе МВД РФ.


В пресс-службе МВД пояснили, что сократят должности сотрудников полиции в подразделениях ГИБДД, в частности дорожно-патрульной службы. В первую очередь это коснётся неукомплектованных должностей.


Исключением станут должности, «предназначенные для совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений».


Общая численность сотрудников ГИБДД по всей России сейчас составляет порядка 55 тысяч человек. Сокращение на 10 тысяч — это почти 18%, уточняет «Российская газета». 


Попавших под сокращение сотрудников при желании могут перевести на другие вакантные должности в полиции, говорится в сообщении МВД.


Бывший инспектор ГИБДД, глава ячейки профсоюза полка ДПС Павел Алексеев в разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ отметил, что сокращение штата ГИБДД приведёт к увеличению нагрузки на инспекторов.


«Обычно в таких случаях отправляют на пенсию тех, у кого уже есть выслуга лет, кого-то вынуждают уволиться по собственному желанию, кого-то сокращают.


Одно дело, если бы сокращали административный состав, но сокращают тех людей, которые работают, а работа для сотрудника ГИБДД есть всегда, её очень много. Нагрузка на инспекторов неизбежно увеличится.


Сейчас в среднем на район Новосибирска у нас два экипажа днём и два — ночью. Их основная работа — оформление столкновений, на мероприятия по контролю времени попросту не остаётся», — поделился Павел Алексеев.


За последние годы это уже третье сокращение штата в ГИБДД. После каждого из них, как заметил собеседник, появляются объявления о ярмарках вакансий в полку ДПС.


Ранее в отделе кадров Госавтоинспекции Новосибирска нехватку кадров в ГИБДД объясняли тем, что «сотрудники увольняются, переводятся работать в другие подразделения, выходят на пенсию». Кроме того, трудоустройство одного человека занимает около трёх месяцев.


Начальник пресс-службы ГУ МВД по НСО Сергей Щекотин не стал комментировать реформу ГИБДД. Он пояснил, что пока не может сказать ни количество попавших под сокращение сотрудников, ни сроки, когда изменения в штате вступят в силу.


«Штатные изменения проводит [федеральное] МВД. Всё будет проводиться в соответствии с нормативными документами», — сказал Сергей Щекотин.

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