Дорожники похоронили под снегом скамейку, на которую скинулись новосибирцы
Дорожники почистили тротуар вдоль улицы Софийской в Новосибирске и завалили снегом лавочку-улыбку.
«В конце прошлого года обратил внимание, что трактор почистил тротуар, а у лавочки был бугорчик. Мы с активистами на это смотрели, а потом решили убрать и устроили субботник 1 января. Всё почистили, можно было подойти к лавочке, присесть. А вчера уже более мощная техника проехала и почистила тротуар, завалив в огромный сугроб лавочку», — рассказал житель ОбьГЭСа Антон Бурмистров.
Лавочка-улыбка появилась на повороте с улицы Гидромонтажной на Софийскую в конце августа 2017 года. Лавочку с металлическим каркасом и досками из лиственницы на проходной улице решили сделать активисты ОбьГЭСа, на её создание потратили 13 тысяч рублей.
«Власти любят говорить, что поддерживают инициативу жителей, хотят, чтобы жители участвовали в благоустройстве. Мы поучаствовали, а мощная техника прошла, и я теперь опасаюсь, что лавочка может повредиться под этим снегом прессованным», — сетует Антон.
Это не первый раз, когда лавочки Советского района страдают от уборки снега. В 2015 году бульдозер, убиравший залежалый снег на улице Ильича, снёс Лавку примирения.
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Ксения Евдокимова
Фото Антона Бурмистрова (1), vk.com/nadobroedelo (2)