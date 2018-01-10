Дорожники похоронили под снегом скамейку, на которую скинулись новосибирцы

Так поставленная жителями ОбьГЭСа скамейка выглядела 9 января

Дорожники почистили тротуар вдоль улицы Софийской в Новосибирске и завалили снегом лавочку-улыбку.







«В конце прошлого года обратил внимание, что трактор почистил тротуар, а у лавочки был бугорчик. Мы с активистами на это смотрели, а потом решили убрать и устроили субботник 1 января. Всё почистили, можно было подойти к лавочке, присесть. А вчера уже более мощная техника проехала и почистила тротуар, завалив в огромный сугроб лавочку», — рассказал житель ОбьГЭСа Антон Бурмистров.







Лавочка-улыбка появилась на повороте с улицы Гидромонтажной на Софийскую в конце августа 2017 года. Лавочку с металлическим каркасом и досками из лиственницы на проходной улице решили сделать активисты ОбьГЭСа, на её создание потратили 13 тысяч рублей.







Лавочка после установки летом 2017 года





«Власти любят говорить, что поддерживают инициативу жителей, хотят, чтобы жители участвовали в благоустройстве. Мы поучаствовали, а мощная техника прошла, и я теперь опасаюсь, что лавочка может повредиться под этим снегом прессованным», — сетует Антон.







Это не первый раз, когда лавочки Советского района страдают от уборки снега. В 2015 году бульдозер, убиравший залежалый снег на улице Ильича, снёс Лавку примирения.